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"Процес розпочався": ЗСУ підуть у контрнаступи на початку травня - Світан

Ангеліна Підвисоцька
13 квітня 2023, 19:04 оновлено 13 квітня, 19:18
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Полковник запасу заявив, що перед контрнаступом українські військові знищуватимуть окупантів у глибокому тилу.
ВСУ, Роман Світан
ЗСУ підуть у контрнаступ на початку травня / колаж фото 93-тя ОМБр, скріншот з відео

Українські військові готуються до масштабного контрнаступу. ЗСУ працюватимуть над максимальним руйнуванням логістики ворога та їхніх боєприпасів. Удари будуть наноситися по окупантам в глибокому тилу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Це буде робитися на максимальній глибині, це важливо. Завжди оптимально починати з максимальної дальності в тилу противника, а потім поступово наближатися і завдавати ударів по військових об'єктах ворога все ближче до лінії фронту", - сказав Світан.

Він пояснив, що спочатку ЗСУ можуть знищити Російські склади, паливоприймачі, системи управління. Це все буде можливо за допомогою ракет дальністю 100-150 км.

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"Якщо ми вдаримо по Феодосії, це означає, що у нас є щось з більшою дальністю - приблизно 250 км, тому що від найближчої точки, звідки ми можемо бити (припустимо, від Берислава), до Феодосії 250 км. Виходить, у нас вже є ракети і такої дальності", - пояснив Світан.

Такі ракетні удари можуть знищувати окупантів протягом місяця, каже експерт. Вони будуть свідчити про те, що вже через кілька тижнів почнеться великий наступ.

"Почався цей процес минулого тижня, ось і відраховуйте місяць. Схоже, що ми підемо в наступ ближче до 9 травня", - сказав Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Контрнаступ ВСУ

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ та його штаб ухвалюватимуть рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас лише один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України може розпочатися влітку.

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що після витоку секретної військової інформації з Пентагону в Генштабі можуть робити вигляд, що продовжують підготовку контрнаступу за тим планом, який був оприлюднений, а насправді реалізуватимуть інший план.

Інші новини:

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