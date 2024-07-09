Україна закликає позбавити Москву місця члена Радбезу ООН - Кислиця

Ракетний обстріл українських міст 8 липня підтвердив, що РФ схильна здійснювати найогидніші злочини під час свого "головування" в Раді безпеки ООН.

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Кислиця пропонує членам Радбезу ООН позвабити РФ права вето / Колаж: Главред, фото: flickr, Сергій Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця прокоментував масований ракетний удар країни-агресора Росії у понеділок, 8 липня, внаслідок якого загинули десятки людей. Цей черговий військовий злочин РФ має спонукати членів Ради безпеки переглянути можливість Росії користуватися правом вето в організації.

На своїй сторінці в соцмережі X Кислиця підмітив, що під час "головування" в Раді Безпеки ООН агресор Росія, як правило, скоює найогидніші злочини і обстріл 8 липня найбільшої української дитячої лікарні "Охматдит" та інших медзакладів Києва - найкращий цьому доказ.

Представник України в ООН вкотре задався питанням, скільки ще Росія повинна здійснити жахливих злочинів, щоб вирішилося питання присутності диктаторського кремлівського режиму на місці постійного представництва СРСР.

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"Які звірства мають бути скоєні, щоб вето агресора було проігнороване і Рада Безпеки змогла відреагувати на агресію та воєнні злочини Росії?", - додав він.

Кислиця нагадав, що на тлі зруйнованих лікарень і вбитих цивільних людей РФ в рамках свого "головування" планує влаштувати сьогодні, 9 липня, щомісячний обід для членів Ради Безпеки.

"Я ледве можу це коментувати. Зараз не час для членів Ради Безпеки споживати російську кулеб'яку та отруйну російську пропаганду на таких обідах. Настав час діяти і змусити Росію дотримуватися Статуту ООН і міжнародного права", - підсумував представник України.

Хто такий Сергій Кислиця Сергій Кислиця - український дипломат, постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (з 20 лютого 2020 року). Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами.

Позиція ООН в контексті війни в Україні

Нагадаємо, Росія з 1 липня на місяць стала главою у Радбезі ООН. Питання щодо України на порядку денному в РФ не стоїть. Будуть говорити в основному про конфлікти на Близькому Сході, наприклад у Палестині, Сирії, Лівані, Ємені.

Напередодні голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс прокоментував дії російських окупантів та наголосив, що організація хоче, аби РФ вивела своїх військовослужбовців з законних територій України.

Раніше стало відомо, що ООН ігнорує пряму участь КНДР у війні на боці РФ. Намість запрошує на "миротворчий саміт" міністра внутрішніх справ Рф Колокольцева, який перебуває під "жорсткими" персональними санкціями.

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