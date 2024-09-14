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"Покришили" росіян разом із технікою: кадри спецоперації ГУР біля берегів Криму

Олексій Тесля
14 вересня 2024, 18:13
179
Унаслідок завданого вогневого ураження окупанти зазнали втрат серед особового складу та техніки.
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ГУР провело операцію біля берегів Криму / Колаж: Главред, Фото: скріншот

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони розповіли подробиці рейду біля берегів захопленого країною-агресором РФ Криму.

Про перипетії операції ГУР у Чорному морі розповів командир підрозділу ГУР "Химера" Олександр Капшин із позивним "Каппа".

За його словами, 11 вересня підрозділи Химера, Nobody, Raven Group і 2-й загін спеціальних дій імені Владислава Пелешенка у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України за підтримки "Group 13" і підрозділу Держприкордонслужби "Дозор" здійснили рейд біля узбережжя Криму.

відео дня

Український командир зазначив, що внаслідок завданого вогневого ураження окупанти зазнали втрат серед особового складу та техніки.

Крім того, під час місії спецпризначенці ГУР МО України збили з ПЗРК останній ворожий Су-30СМ - він упав у море.

Дивіться відео - спецоперація ГУР:

Скріншот
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Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Операції ГУР - останні новини по темі

Раніше повідомлялося, що бійці ГУР збили над Чорним морем російський винищувач за $50 млн. Літак Су-30СМ належав 43-му окремому морському авіаційному полку ПКС РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці ГУР і ЗСУ пустили під укіс вантажний поїзд у Бєлгородській області. Вантажний поїзд забезпечував логістичні потреби армії РФ. 11 вагонів і локомотив зійшли з рейок і перекинулися.

Як повідомлялося раніше, фахівці Головного управління розвідки Міноборони провели масштабну кібератаку на фінансовий сектор і урядові ресурси Росії, внаслідок якої вдалося вразити критично важливі ресурси та отримати доступ до великого масиву конфіденційних даних.

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