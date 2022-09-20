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В Алчевську прогриміли вибухи в "улюбленому місці окупантів", де вони дислокувалися – ЗМІ

20 вересня 2022, 09:38

Як повідомляють місцеві жителі, вибухи відбулися на базі окупантів, де ті дислокувалися і тримали свою техніку.

Уничтоженная российская техника, взрыв
В окупованому Алчевську прогриміли вибухи в "улюбленому місці окупантів"/ УНІАН

У місті Алчевськ на Луганщині, яке з 2014 року перебуває під російською окупацією, прогримів вибух.

Це сталося у ніч на вівторок, 20 вересня. Про вибух повідомили російські пропагандистські ЗМІ та "медіа" так званих "ЛНР" і "ДНР".

Зазначається, що вибух стався близько 01:30. При цьому пропагандисти пишуть, нібито удар був нанесений чотирма ракетами реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Вони написали, що інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. При цьому місце удару вони не назвали.

У той же час про вибухи в Алчевську почали писати місцеві жителі у соцмережах. У місцевих групах вони зазначали, нібито чули два вибухи, які відбулися біля будівлі Вищої школи бізнесу. А саме ця будівля є місцем дислокації російських окупантів – там загарбники облаштували свою базу і розмістили бойову техніку.

Алчевск
скрін

Контрнаступ ЗСУ на Донбасі

Раніше у результаті удару Збройних сил України по захопленій РФ Кремінній Луганської області було знищено сотні російських окупантів. Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, у там ліквідовано понад 300 російських загарбників.

Також раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України повністю взяли під контроль селище міського типу Білогорівка Сєвєродонецького району в Луганській області на Донбасі. При цьому Гайдай анонсував масштабну деокупацію Луганської області.

Також Гайдай раніше зазначав, що російські окупанти так і не змогли повністю захопити Луганську область і весь час переносять проведення так званого "референдуму". Однак не можна виключати, що скоро ЗСУ почнуть звільняти регіон від загарбників. Голова Луганської ОВА розповів про хороші перспективи.

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