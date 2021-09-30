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В Одесі жінка з бандитами викрала співмешканця-грека і відібрала у нього гроші і квартири

30 сентября 2021, 16:17

Грецького комерсанта Ніколас Папаніколау разом з племінником бандити жорстоко катували - вимагаю віддати всі гроші і переписати квартири на співмешканку.

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Вікторія Рослякова / соцмережі

В Одесі власницю Миколаївського салону краси Вікторію Рослякову підозрюють в організації викрадення свого колишнього співмешканця - багатого комерсанта з Греції і його племінника. Як повідомляє портал Обозреватель, поліція стверджує - саме передала чоловіків бандитам і ті відібрали у грека близько 2 мільйонів гривень готівкою і шість елітних одеських квартир.

Як кажуть копи, успішний грецький бізнесмен Ніколас Папаніколау познайомився з Вікторією Росляковою кілька років тому на курорті на острові Кіпр. Вона нібито працювала там танцівницею в одному з нічних клубів. У них почалися інтимні стосунки. Незабаром жінка завагітніла і народила Комерсанту сина Луку.

За словами комерсанта, він щомісяця давав Вікторії по п'ять тисяч євро на утримання дитини. За інформацією слідства, пара прожила разом до кінця минулого року. І остаточно розійшлася.

У прокуратурі вважають, що в січні нинішнього року Вікторія познайомилася з кримінальним авторитетом з Одеси Олександром Рошко (на прізвисько "Ляма"). І у них нібито народилася ідея вимагати гроші у Ніколаса. Комерсанта і його 27-річний племінник Апостола Апостоласа бандити викрали, відвезли в затишне місце і почали катувати з вимогою віддати всі гроші і переписати нерухомість на Рослякова.

Рошко застрелили 26 березня 2021 року в Одеській області. І в його автомобілі виявили цілий арсенал зброї. А звільнити полонених греків українська поліція змогла вже в квітні. Чоловіки ридали і цілували руки правоохоронцям, оскільки не сподівалися, що виживуть.

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За незаконне позбавлення волі, тортури, розбій і вимагання Рослякової і чотирьом фігурантам загрожує до десяти років тюремного ув'язнення.

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Нагадаємо, раніше в Одесі 52-річний Джеймс, підданий королеви Великобританії, потрапив в центр класичного шахрайства - шлюбної афери на багато тисяч доларів.

Мужчііна стверджує, що 32 ‒ річна Ірина і організатор весіль на ім'я Христина обдурили його на 250 тисяч доларів-тобто на дві третини його накопичень.

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