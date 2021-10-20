У Миколаєві бабусь викрили на крадіжці електросамокатів

Бабусі діяли днем / Скріншот

У Миколаєві дві бабусі вирішили обзавестися інноваційним транспортом. Але в магазин за ним вони не пішли і вирішили вкрасти прямо на вулиці. Причому, серед білого дня.

Пенсіонерки намагалися поцупити орендні електросамокати для катання по місту.

У Мережі з'явилося відео спроб цієї крадіжки. Вчинок пенсіонерок навіть потрапив на очі меру міста Олександру Сенкевичу.

"Це - прокатні самокати, їх ніхто не забув на вулиці. Там можна поставити собі програму на телефон, поповнити грошима цю програму і користуватися самокатами. Вже є і курйозні випадки. Двох бабусь "засікли", вони ці самокати вже "втирали". Одна з них потягла його руками через трамвайні колії, інша була більш передбачлива, привезла візок і завантажила його на візок", - прокоментував Сенкевич і закликав городян "не прославляти місто в поліцейських хроніках".

Нагадаємо, у Запоріжжі водія електросамокату оштрафували на 127 тисяч гривень. Рішення прийняв Шевченківський районний суд. Інцидент стався минулого року. Тоді водій електросамокату Хіаомі Мі Electiric Scooter М365 рухалася по тротуару і збила пішохода. Потерпіла отримала тілесні травми середньої тяжкості.

Також в кінці червня у Києві ввели правила для електросамокатів, згідно з якими, максимальна швидкість була зменшена з 30-35 км/год до 20 км / год.

Зокрема, самокати заборонено паркувати в історичних центрах, зонах навколо дипломатичних установ, біля окремих державних і правоохоронних органів, а також суб'єктів, які ведуть свою діяльність в галузі національної безпеки і оборони.