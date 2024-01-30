Росія посвариться з усіма: Медведєв знайшов собі нову мішень для порожніх погроз

Цього разу Медведєв накинувся на Японію через Північні території, які РФ вважає "своєю землею".

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Медведєв знову ганьбиться / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Заступник голови Ради Федерації РФ, експрезидент Росії Дмитро Медведєв вибухнув новими погрозами - тепер щодо Японії.

Скандальний політик написав у своєму Х, що Північні території ніколи не повернуться під контроль Японії, це нібито "Росія". Так Медведєв відреагував на пропозицію японського прем'єра Фуміо Кісіди про мирний договір із Росією за умови обговорення долі Курил.

Мєдвєдєв, який нічого не вирішує, відповів, що територіальне питання нібито закрите "раз і назавжди відповідно до конституції Росії".

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Ба більше, Росія збирається розмістити на Північних територіях нові види озброєння, оскільки РФ, за словами Медведєва, "наплювати на почуття японців".

"Курильські острови будуть активно освоюватися, і паралельно зростатиме їхня стратегічна роль, зокрема з розміщенням там нових озброєнь. Нам наплювати на "почуття японців" щодо так званих "Північних територій", - написав Медведєв.

Потім політик і геть запропонував незгодним із "рішенням" Росії японцям "зробити сепуку".

Медведєв ганьбиться - інші новини з екс-президентом РФ

Також читайте, як Медведєв осоромився на весь світ і назвав прибалтів "другосортним набродом". Зокрема, він допустив, що слабкішим країнам, а саме "болгарам, прибалтам й іншому другосортному наброду" Європейський Союз запропонує "тугіше затягнути пояси".

Ще раніше Медведєв видав новий потік брудної брехні і істеричних звинувачень на адресу України - йому привиділося "отримання ІДІЛ української зброї".

А нещодавно він не зміг пройти повз виданого указу Володимира Зеленського про історичні українські землі у складі сучасної РФ. Посіпака Путіна розцінив указ як "територіальні претензії" до Росії. Ображений Медведєв, який ненавидить усе українське, опублікував фейкову карту з відсутньою на ній Україною.

А проте Медведєва не поважають навіть свої. Нещодавно пропагандист Сатановський обізвав політика "дрібним слабеньким л*йном". Образливі епітети на адресу екс-президента Росії пропагандист вжив, характеризуючи політичну ситуацію в РФ.

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