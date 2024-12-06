У МО заявили про звільнення голови військової академії: у чому звинуватили генерала ЗСУ

Курсанти Національної академії Сухопутних військ неодноразово подавали скарги.

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Павла Ткачука звільнять з посади голови академії Сухопутних військ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, АрміяInform

Що відомо

Павла Ткачука буде звільнено з посади начальника Нацакадемії ЗСУ

Курсанти академії неодноразово подавали скарги на цькування

Генерал-лейтенанта Павла Ткачука буде звільнено з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, заявив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Як наголосив він під час години запитань до уряду, уже ухвалено рішення про звільнення Ткачука, а матеріали для наказу підготовлено за результатами розслідування, проведеного ТСК, повідомляє Громадське.

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Як уточнила у Facebook народна депутатка Юлія Яцик, Ткачука буде звільнено із займаної посади через серйозні порушення в умовах служби.

Деталі скандалу з генералом Ткачуком

Раніше курсанти академії неодноразово подавали скарги на цькування, приниження, булінг, а також на низьку якість харчування та відсутність необхідних ліків у медпункті.

У середині березня до ТСК надійшла колективна скарга, яка стосувалася умов для звільнення курсантів, які вимагали приїзду родичів або дружини, щоб забрати їх на вихідні. Як зазначила Яцик, така ситуація є абсурдною, коли дорослі офіцери змушені залежати від батьків для отримання дозволу на вихідні.

Ці скарги стали приводом для перевірки академії, а в разі підтвердження порушень буде вжито заходів відповідно до законодавства.

Як повідомляв Главред, раніше в Міноборони зробили гучну заяву про постачання бракованих снарядів. Буде посилено контроль якості на всіх етапах - від виробництва до зберігання і доставки, кажуть у МО.

Раніше повідомлялося про те, що Україна почала виробництво снарядів натовського калібру. Виробництво військової продукції до кінця 2024 року має збільшитися втричі.

Нагадаємо, раніше Чехія анонсувала другу хвилю закупівлі БК для ЗСУ. Снаряди з першого проєкту ініціативи, згідно з повідомленнями, вже мали б надійти на поле бою.

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Що таке Міністерство оборони України? Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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