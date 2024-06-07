Снаряди 'різної якості' та черги до 2027: Жирохов розкрив проблеми у поставках зброї

Україна зможе отримати обіцяні снаряди тільки тоді, коли компанії їх виготовлять, сказав Михайло Жирохов.

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Європа й США гальмують поставки зброї в Україну / Колаж: Главред, фото: Міністерство оборони США, Офіс президента

Україна отримуватиме зброю від західних партнерів в об’ємах, які були раніше, якщо не в менших. Процес поставок озброєння можуть розтягнути до 2027 року. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов.

"Затримка з наданням снарядів була продиктована тим, що європейські компанії хотіли, щоб все купляли лише в них. Компанії з Європи бачать бізнес-інтереси у будь-якій війні. Але зараз снаряди, хоча й різної якості, ми все-таки отримуємо", - зазначив експерт.

За його словами, Україна зможе отримати обіцяні снаряди тільки тоді, коли компанії їх виготовлять. Жирохов сказав, що схожа ситуація також у США.

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"Там кажуть: якщо хочете ATACMS, Stinger, Javelin чи інші озброєння – купуйте у компаній, тому що на складах зброї немає. Чекайте, поставимо вас у чергу. І коли йдеться про те, що нам зарезервували певні постачання, треба пам'ятати, що процес може бути розтягнутий аж до 2027 року", - пояснив він.

Жирохов наголосив, що систем ППО фізично немає у вільному доступі. Країни не будуть знімати з власних запасів зенітні ракетні комплекти чи радіолокаційні станції, щоб передати їх Україні.

"Зайвих ЗРК Patriot в світі немає і не буде, доки їх не виготовлять", - підкреслив експерт.

Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Військова допомога для України - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в 2024 році Берлін надасть Україні військову допомогу на суму понад 7 млрд євро.

Великобританія також передає Україні великий пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Він стане найбільшим в історії пакетом військової допомоги.

Водночас Греція не планує постачати Україні свої системи ППО. Країна не надасть ні ЗРК С-300, ні Patriot, заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

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