У МОЗ розповіли, чи вийде Київ з "червоної" зони найближчим часом

Локдаун в Києві / УНІАН

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін оцінив перспективи виходу столиці України з "червоної" зони адаптивного карантину. Свою думку він виклав в інтерв'ю порталу "Сьогодні".

За його словами, епідеміологічна ситуація поки не дозволяє цього зробити.

"Коли ми говоримо про "червоний" рівень, то порядок виходу області регулюється постановою Кабміну № 1236. Щодо Києва, то показники не говорять про стабілізацію. В середньому стабілізація відбувається через 2 тижні. Коли така стабілізація відбудеться, то буде розглядатися питання про перегляд рівня епідеміологічної безпеки в столиці", - розповів Кузін.

На питання, чи є хоч якась прогнозована дата виходу Києва з "червоної" зони, головний санлікар відповів, що поки "дати немає". Крім того, каже Кузін, суттєвої стабілізації показників захворюваності також не спостерігається.

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Нагадаємо, раніше експерти з Київської школи економіки заявили, що незабаром з "червоної" зони коронавирусной можуть вийти чотири регіони-Запорізька, Київська, Луганська та Одеська області.

Як заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я вузу Юрій Ганіченко, це може статися вже наступного тижня. Він також додав, що до цієї четвірки може приєднатися і Львівщина.