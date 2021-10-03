У МОЗ пояснили, хто з педагогів перебуває "під пильним контролем"

В Україні все більше вчителів роблять щеплення / фішки

У нашій країні істотно прискорилася вакцинація від коронавірусу серед освітян, саме тому на дистанційній формі навчання зараз перебуває на чверть менше шкіл, ніж минулого тижня, розповіла в ефірі Сніданку з 1+1 заступник міністра освіти Віра Рогова.

За її словами, щодня Міносвіти збирає інформацію про COVID-щеплення серед педагогів. Тому ситуація з кількістю вакцинації в країні покращилася.

"Минулої п'ятниці було понад 4600 закладів на дистанційному навчанні, то сьогодні таких шкіл 3300", - говорить Рогова.

Найбільше щеплених педагогів у Києві, а також у Сумській, Черкаській, Луганській, Донецькій областях. Найменше - у Вінницькій та Одеській областях, а також на Заході.

Крім того, зараз "під пильним контролем" шість регіонів - це Волинь, Прикарпаття, Львівська, Вінницька, Одеська та Херсонська області, де на дистанційному навчанні зараз перебуває понад 40% шкіл.

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Що відомо про штам Дельта

"Дельту" вперше виявили в Індії. У штаму дві ключові мутації зовнішньої" спайкової" частини вірусу, яка прикріплюється до клітин людини. ВОЗА раніше визнала його "викликає занепокоєння", оскільки він є більш заразним.

Разом з тим вакцини проти цього штаму, ймовірно, ефективний. Але епідеміологи в США стверджуючи, що вакциновані особи, інфіковані "дельтою", можуть передавати вірус так само легко, як і нещеплені.

За останніми даними МОЗ, в Україні вже виявлено 958 випадків коронавірусу, який спричинений штамом " Дельта".