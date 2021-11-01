"Дітей відвозили без свідомості": з'явилися подробиці масового отруєння українців у Єгипті

Отруєння в Єгипті / pixabay

В Єгипті відпочинок українців завершився масовим отруєнням. Серед постраждалих в готелі AMC Royal Hotel в єгипетській Хургаді виявилося понад 15 українців.

За словами туристів, туроператор JoinUp до останнього приховував інформацію про постраждалих туристів з України.

Як пише Обозреватель, туристка Тетяна Копач розповіла подробиці того, що відбувається в готелі AMC Royal Hotel.

За її словами, визначити, після якого саме прийому їжі сталося отруєння, досить складно. Тому що в перший день відпочинку, 29 жовтня, все було добре.

Перші дзвіночки про недобре з'явилися 30 числа, коли Тетяна з чоловіком вирушили в кайт-школу. Місцеві спортсмени розповіли, що в їх в готелі щось відбувається, і багато хто скаржиться на отруєння.

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Пізніше Тетяна спеціально підійшла до ресепшен дізнатися в чому справа. Адміністратор готелю запевнив її, що все гаразд, проблем немає і побажали гарного відпочинку.

"І через півгодини почалася низка машин швидкої допомоги. Забирали дітей і пару дорослих у важкому стані", - продовжила розповідати туристка.

Тетяні з чоловіком стало погано в ніч з 30 на 31 жовтня.

"Спочатку стало погано чоловікові, у нього піднялася температура практично до 40. Мені стало погано під ранок. Акцентувати на те, від чого стало погано - складно, тому що ми два дні вже їли і пили", – зазначила Тетяна.

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У перший день відпочинку українці звернули увагу на брудні тарілки. За словами відпочиваючих, тарілки на дотик були жирнуваті і невимиті. А після приїзду поліції і швидкої, тарілки почали блищати.

"15 українців опинилося в нашому готелі. Всі сказали, що перенесли ці симптоми. Я зібрала їх паспорти і відправила нашому консулу. Ми звернулися безпосередньо до лікаря, тому що не змогли додзвонитися в страхову через Join UP. Вони не відповідали", – розповідає постраждала.

Ліки, які українцям виписав лікар у Єгипті / facebook.com/tatiana.wild.8

"Єгипетський лікар навіть не записував імена і прізвища отруєних, просто виписував якісь ліки. Тільки небагатьом давали ліки безкоштовно, інших, незалежно від стану, відправили в аптеку з рецептом. Ліки, які ми купили за свої гроші в аптеці, нам особливо не допомогли. Я не перебільшую, не нагнітаю. За день прийому ліків при отруєнні має ставати хоч трішечки легше, але не стало. Швидку нікому не викликали", - скаржиться Копач.

Вона додала, що їх врятували інші туристи з України, які прилітали на наступний день і повинні були заселитися в цей же AMC Royal Hotel.

"Слава богу, летіли хлопці з України, які теж повинні були селитися в нашому готелі, але їх відразу переселили в інший, навіть не завозячи, і вони нам привезли ліки від харчового отруєння. І ось тільки прийнявши їх, нам стало ставати трішечки легше", - пояснила українка.

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За словами туристки, людей вантажили в автобус, щоб перевезти в інший готель, незважаючи на можливу інфекцію.

"Людей вантажили в автобус, щоб перевезти в інший готель, а одного з них починає рвати. Він був зовсім в поганому стані, йому потрібно було швидку викликати. Я не розумію, як це все робилося. Ми, може, підхопили якусь заразу і можемо бути заразними, а нас взяли і перевезли просто в готель, заповнений людьми. Ніякого карантину. Навіть не почекали, поки у нас симптоми закінчаться, коли ми перестанемо рвати", – зазначає Тетяна.

Скільки людей отруїлися в Єгипті

За офіційною інформацією, було госпіталізовано 49 осіб. Але за словами українців, які перебувають там, черга до лікаря була безперервна, починаючи з 4 години ранку і закінчуючи 9-ю годинами вечора.

"Йшли діти, йшли дорослі, і всім було погано. Деяких хитало, деякі втрачали свідомість. Там реально кошмар відбувався. Вони боялися розголосу, через це не викликали швидку. Тільки найскладнішим", - розповідає постраждала.

​Як зазначили українські відпочиваючі, туристична компанія назвала масове отруєння людей форс-мажором.

"Хоча я не знаю жодного договору, де масове отруєння є форс-мажором. Це недогляд готелю або турагента, який підселяє сюди людей", – додала Тетяна.

Українка з чоловіком 1 листопада знову намагалися достукатися в Join UP Україна. Як виявилося, туроператор зовсім "не в курсі", що відбувається. А на скарги туристів на отруєння порадив їм просто не їсти.

Як раніше повідомляв Главред, в Італії померла українська заробітчанка. Жінка померла перед посадкою на літак в міжнародному аеропорту Каподічіно в Неаполі. Їй було 60 років.