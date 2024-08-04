У Маріуполі спалахнула пожежа в районі нової військової бази РФ: що відомо

Андрющенко повідомив, що вибухів не було, але росіяни швидко виїжджають на місце пожежі.

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У Маріуполі пожежа в районі військової бази РФ / колаж: Главред, фото: Петро Андрющенко

4 серпня стало відомо про масштабну пожежу в тимчасово окупованому Маріуполі. Зазначається, що вогонь спалахнув в районі нової військової бази окупантів. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

""Маріупольський спротив" повідомляє про не раптову пожежу в місці нової військової бази в районі "Хладокомбінату"", - написав він.

За словами Андрющенка, пожежу спостерігає все місто.

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"Детонації поки немає. Вибухів не було, але росіяни швидесенько виїжджають", - підкреслив радник мера Маріуполя.

Пожежа в Маріуполі - відео:

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Ситуація в тимчасово окупованому Маріуполі - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 16 липня в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі Донецької області прогриміло щонайменше п'ять вибухів. Тоді, у частині міста зникло електропостачання.

Пізніше, Збройні сили України підтвердили удари по російських загарбниках в Маріуполі у ніч проти 16 липня. Як зауважив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, було уражено комплекс С-300.

Крім того, 15 липня в тимчасово окупованому Маріуполі також прогриміли два вибухи. Російські окупанти застосували свою систему ППО.

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