У Маріуполі спалахнула пожежа в районі нової військової бази РФ: що відомо

4 серпня стало відомо про масштабну пожежу в тимчасово окупованому Маріуполі. Зазначається, що вогонь спалахнув в районі нової військової бази окупантів. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
""Маріупольський спротив" повідомляє про не раптову пожежу в місці нової військової бази в районі "Хладокомбінату"", - написав він.
За словами Андрющенка, пожежу спостерігає все місто.
"Детонації поки немає. Вибухів не було, але росіяни швидесенько виїжджають", - підкреслив радник мера Маріуполя.
Пожежа в Маріуполі - відео:
Хто такий Петро Андрющенко?
Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.
На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.
Ситуація в тимчасово окупованому Маріуполі - що відомо
Нагадаємо, у ніч на 16 липня в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі Донецької області прогриміло щонайменше п'ять вибухів. Тоді, у частині міста зникло електропостачання.
Пізніше, Збройні сили України підтвердили удари по російських загарбниках в Маріуполі у ніч проти 16 липня. Як зауважив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, було уражено комплекс С-300.
Крім того, 15 липня в тимчасово окупованому Маріуполі також прогриміли два вибухи. Російські окупанти застосували свою систему ППО.
Читайте також:
- Ситуація на фронті кардинально зміниться: РФ готує новий наступ - Андрющенко
- "Тільки-но там були Хуснуллін та Пушилін": Андрющенко про "приліт" в Маріуполі
- РФ може готуватися до нового наступу на Запоріжжя - Андрющенко
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред