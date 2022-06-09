У Маріуполі від російського снаряда разом з сім'єю загинула голова "Служби у справах дітей" / Маріупольська міськрада

У Маріуполі разом з родиною трагічно загинула від обстрілу окупантів місцева чиновниця Наталія Красильникова, яка довго працювала керівником Управління "Служби у справах дітей". Таке повідомлення опублікували представники пресслужби Маріупольської міської ради.

Красильникова загинула разом з усією родиною - чоловіком і двома дочками - Ангеліною і Ренатою. Їх будинок знищив снаряд російських агресорів.

"Її знають, як людину з великим серцем. Допомагала знайти люблячу сім'ю сиротам. Завжди виступала за щасливе дитинство і робила все для цього. З перших днів війни Наталя, ризикуючи собою, займалася евакуацією дітей-сиріт та вихованців будинків сімейного типу. Вона їх рятувала від обстрілів", - кажуть у міськраді.

Мало того, агресори не дозволили родичам забрати особисті речі вбитих. А далі - родичів загиблих окупанти спробували звинуватити в мародерстві.

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Нагадаємо, раніше легендарний голлівудський актор і зірка рестлінга Джон Сіна зустрівся з Михайлом Рогожиним - 19-річним юнаком з синдромом Дауна, якому вдалося евакуюватися зі знищеного російськими окупантами Маріуполя.

Рогожин, який виїхав з Маріуполя в березні, зустрівся зі своїм кумиром, Сіною, в Нідерландах, де вони з сім'єю знайшли притулок.

До того радник мера Маріуполя Петро Андрющенко говорив, що у місті був вбитий Валерій Кірсанов, який у 2015 році наводив російські РСЗВ "Гради" на мікрорайон "Східний".

"У Маріуполі від обстрілів російської армії, від російських снарядів загинув Валерій Кірсанов. Та сама мерзота, яка в 2015 році навела російські "Гради" на мікрорайон "Східний". Фактично уникнув покарання через "правку Савченко". Яка хороша новина і дуже показова для всіх зрадників. Відплата чекає кожного. Без варіантів", - написав Андрющенко.

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