У Маріуполі від російського снаряда разом з сім'єю загинула голова "Служби у справах дітей"

За інформацією місцевих ЗМІ, завали будинку вдалося розібрати, але до кінця впізнати тіла загиблих (Наталія Красильниковой і її сім'ї) немає можливості.
У Маріуполі разом з родиною трагічно загинула від обстрілу окупантів місцева чиновниця Наталія Красильникова, яка довго працювала керівником Управління "Служби у справах дітей". Таке повідомлення опублікували представники пресслужби Маріупольської міської ради.
Красильникова загинула разом з усією родиною - чоловіком і двома дочками - Ангеліною і Ренатою. Їх будинок знищив снаряд російських агресорів.
"Її знають, як людину з великим серцем. Допомагала знайти люблячу сім'ю сиротам. Завжди виступала за щасливе дитинство і робила все для цього. З перших днів війни Наталя, ризикуючи собою, займалася евакуацією дітей-сиріт та вихованців будинків сімейного типу. Вона їх рятувала від обстрілів", - кажуть у міськраді.
Мало того, агресори не дозволили родичам забрати особисті речі вбитих. А далі - родичів загиблих окупанти спробували звинуватити в мародерстві.
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Нагадаємо, раніше легендарний голлівудський актор і зірка рестлінга Джон Сіна зустрівся з Михайлом Рогожиним - 19-річним юнаком з синдромом Дауна, якому вдалося евакуюватися зі знищеного російськими окупантами Маріуполя.
Рогожин, який виїхав з Маріуполя в березні, зустрівся зі своїм кумиром, Сіною, в Нідерландах, де вони з сім'єю знайшли притулок.
До того радник мера Маріуполя Петро Андрющенко говорив, що у місті був вбитий Валерій Кірсанов, який у 2015 році наводив російські РСЗВ "Гради" на мікрорайон "Східний".
"У Маріуполі від обстрілів російської армії, від російських снарядів загинув Валерій Кірсанов. Та сама мерзота, яка в 2015 році навела російські "Гради" на мікрорайон "Східний". Фактично уникнув покарання через "правку Савченко". Яка хороша новина і дуже показова для всіх зрадників. Відплата чекає кожного. Без варіантів", - написав Андрющенко.
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