Слово "холера" звучить у місті: росіяни закривають Маріуполь на карантин - радник мера

Росіяни закривають Маріуполь на карантин - радник мера / УНІАН і ua.depositphotos.com

Агресори з РФ почали процес тимчасово окупованого ними Маріуполя на карантин - по всій видимості, через те, що в місті потроху починається епідемія холери. Про це в ефірі єдиного телевізійного марафону повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Ми спостерігаємо, як місто закривається. Крім того, почала надходити інформація, що російська сторона в Ростові-на-Дону підготувала вже окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапляти в результаті епідемії, і слово "холера" звучить всередині міста, всередині окупаційної влади та їх кураторів", — сказав він.

Як каже Андрющенко, окупанти вибрали найнебезпечніший і цинічний варіант боротьби з епідемією ‒ просто заблокувавши всіх, хто залишився в місті Маріуполі. За принципом "хто виживе, той виживе".

Як зазначив Андрющенко, гуманітарна ситуація в Маріуполі стає все гірше і гірше - питну воду окупанти роздають маріупольцям раз на два дні, а також не припиняються проблеми з їжею. Мало того, окупанти повідомили, що безкоштовну їжу з 1 липня отримуватимуть виключно пенсіонери та люди з інвалідністю.

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Окупація Маріуполя

Російські загарбники розстріляли з танків житловий будинок у Маріуполі (в районі вулиці Пашковського і проспекту Першого травня), - для того, щоб зняти це на відео і використовувати для створення пропагандистського відеоролика для російських ЗМІ.

В результаті обстрілу однієї з багатоповерхівок загинули шестеро людей - п'ятеро чоловіків і одна жінка. Про це повідомляв радник міського голови Петро Андрющенко.

До того повідомлялося про те, що в тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти ввели смертну кару. Тепер у місті розстрілюють чиновників та волонтерів. Також під розстріл можуть потрапити ті, хто відмовився співпрацювати з колаборантами і окупаційною владою.

Крім того, терористи з так званої "ДНР" погрожують стратити захисників Маріуполя, які зараз перебувають у полоні загарбників на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

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