У Луцьку обвинувачений у зґвалтуванні рецидивіст втік із зали суду: з'явилися прикмети

Втікач небезпечний, раніше він вже мав проблеми з законом і відбував покарання.
У понеділок, 13 dересня, у Луцьку обвинувачений у зґвалтуванні і проникненні в житло втік прямо із залу суду.
Затриманому обирали запобіжний захід, розповів виданню Volynnews головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський.
Відзначається, що як тільки суддя прийняв рішення – обвинувачений вийшов з приміщення і пішов у невідомому напрямку.
Як пише Суспільне, втікач раніше вже був судимий: за зґвалтування та спротив правоохоронним органам.
За словами прес-секретаря Служби судової охорони у Волинській області Євгена Ковтуна, його служба не мала права затримувати обвинуваченого. Крім того, представників органу не було в залі, їх не попередили про вирок судді.
"Служба судової охорони несе функцію охорони громадського порядку, але не функцію конвоювання", - пояснив Ковтун.
Читайте такжеУ Києві знайшли підозрюваного у зґвалтуванні дитини
Що відомо про чоловіка, який втік із зали суду в Луцьку
За попередньою інформацією, під час своєї втечі він був одягнений у спортивний костюм. Чоловіка досі шукають.
Як уточнює ТСН, сталося це відразу після того, як суддя оголосив йому запобіжний захід — 60 діб під вартою.
"Він не був під конвоєм, фізично опору нікому не робив, просто самовільно покинув зал", — каже суддя-спікер В'ячеслав Покидюк.
У поліції кажуть, що втікач небезпечний, раніше він вже мав проблеми з законом і сидів у в'язниці.
"Зараз орієнтовані всі наряди поліції області на те, щоб його виявити, тому що він підозрюється за трьома статтями КК (одна з яких згвалтування - ред.)", — розповіла прес-секретар поліції у Волинській області Ольга Бузулук.
Читайте такжеУ Києві втік підозрюваний у зґвалтуванні дитини: копи опублікували фото з особливою прикметою
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Старобільську Луганської області оголосили в розшук 36-річного Дмитра Федорченка - чоловіка підозрюють у вбивстві двох осіб. Не виключено, що злочинець вже може перебувати в будь-якій точці України.