Інцидент з "викурюванням" чоловіка із авто у Вишгороді: водій розповів деталі

Водій категорично проти того, щоб в пресі називалось його прізвище.

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"Викурювання" чоловіка з авто / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Чоловіки у формі намагались "викурити" з авто чоловіка

Водій відмовився розповідати детально про обставини інциденту

Він додав, що зі своїми проблемами розбереться сам

Водій, якого у Вишгороді намагались "викурити" чоловіки у військовій формі (в соцмережах пишуть, що це, ймовірно, були представники ТЦК) з автомобіля, вперше розповів свою версію того, що трапилось. Про це повідомляє ТСН.ua.

Зокрема, водій сказав, що категорично проти того, щоб в пресі називалось його прізвище та повідомив, що не бажає розповідати детально про обставини інциденту з "викурюванням".

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На пропозицію розповісти про те, що сталось, водій Антон сказав наступне: "Я не терорист і мені слави не треба. Хтось захоче мене використовувати в політичних цілях, хтось захоче ордена заробити. Шкода, що все так вийшло та мало такий публічний розголос".

"В мене є своєї життєві проблеми, я приїхав з особистих справ у Вишгород. Мені треба закрити ці питання за пару днів і щоб я не був на слуху. У мене є хвора мама, їй вже зателефонували родичі, вона переживає… Моя мама без мене не зможе, вона завжди розраховує на мене. Ну вийшла така ситуація, яка вийшла. Вийшла така випадковість. Я не хочу, щоб з цього робили теракт. Мені цього не треба. Ніхто не стріляв, не було тілесних ушкоджень. Просто була випадковість", - додав він.

На питання про те, чи буде він подавати скарги, водій відповів, що "зі своїми проблемами розберусь сам".

Інцидент з "викурюванням" із авто - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 19 грудня у мережі розлетілося скандальне відео. На ньому у Вишгороді на Київщині поліцейські та люди у військовій формі намагалися змусити чоловіка вийти з машини для перевірки військово-облікових данних.

У Міністерстві оборони України заявили, що такі дії суперечать закону та принципам служби у ЗСУ. Відомо, що проводиться перевірка і встановлюються причетні до цієї ситуації особи.

Крім того, поліція Київської області розпочала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгороді. Там акцентували на тому, що працівники поліції, зафіксовані на відео, несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини.

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