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Вбивство знімав на телефон: у Кременчуці жорстоко вбили жінку і тягали її тіло по вулиці

15 сентября 2021, 14:10

У телефоні злочинця був знайдений відеозапис вбивства.

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Вбивство знімали на телефон / РБК-Україна

У Кременчуці 14 вересня знайшли тіло пенсіонерки, яку жорстоко вбили. Як повідомляє Департамент карного розшуку, пенсіонерку волочили по землі, а на її тілі не було живого місця.

"Тіло пенсіонерки знайшли біля однієї з багатоповерхівок. Їй було 79 років і вона підгодовувала бездомних тварин", - йдеться в повідомленні.

На жінці зовсім не було одягу, а криваві сліди волочіння розтягнулися на кілька десятків метрів.

Поліцейські провели низку першочергових заходів та з'ясували час скоєння особливо жорстокого злочину та загальні прикмети вбивці. Зловмисника затримали безпосередньо на вулиці, коли він, змінивши одяг, вже прямував у невідомому напрямку. Затриманий зізнався у скоєнні вбивства старенької.

Але найжахливіше, що в його телефоні був знайдений відеозапис вбивства.

"Підозрюваним у вбивстві виявився 27-річний неодноразово судимий місцевий житель. Чи перебував фігурант у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, буде встановлено під час досудового слідства. Наразі тривають слідчі дії, останньому повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою", - повідомили у Департаменті карного розшуку.

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Як раніше писали, у Чернівцях 10 вересня вбили і жорстоко розправилися з чоловіком, який приїхав купити автомобіль. Тіло чоловіка громадянина України знайшли в лісопосадці Чернівецької області.

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вбивство
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