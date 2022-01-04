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"Лікарі нічого не робили": під Києвом у новорічну ніч померла дівчинка в лікарні

4 січня 2022, 21:39

Згідно з результатами судово-медичної експертизи - причиною смерті 8-річної Аніти стала серцево-легенева недостатність.

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Дитина померла в лікарні / скріншот

У Київській області 1 січня в лікарні померла 8-річна дівчинка. Батьки дитини звинувачують у недбалості медиків Березанської лікарні.

Як повідомляє ТСН, дитині стало погано напередодні Нового року - піднялася температура, а після - виникла блювота і втрата свідомості.

Вже в лікарні стан дитини погіршився, втім, до ранку 1 січня, жоден лікар, за словами батьків, кваліфікованої допомоги не надавав.

Згідно з результатами судово-медичної експертизи - причиною смерті 8-річної Аніти стала серцево-легенева недостатність

Дівчинка померла вранці - 1 січня. Про те, що погано себе почуває, мамі сказала за три дні до того, коли повернулася з прогулянки.

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Що сталося з дитиною

Мама розповідає, що у дитини піднялася температура, тому дала їй жарознижуючі препарати. Температура впала. Наступного дня дитину оглянув сімейний лікар. Але вже під вечір 31 грудня - у Аніти знову 38,2. Почала рвати і не змогла сходити в туалет. Рівно опівночі приїхала "швидка".

Вже тоді дитина втратила свідомість. Її доставили в лікарню. Млявою і вже без сил рухатися самостійно - її оглянув черговий лікар Березанської лікарні. Діагноз, за словами мами, ГРВІ. На ніч лікар залишив Аніту під крапельницею.

"Ніхто нічого не робив. Нікого не було з лікарів", - розповідає жінка.

У перші години Нового року дитині стало гірше. Півгодини реанімації, яку проводили вже головні лікарі - організм дівчинки витримати не зміг.

Різка вірусна інфекція, пояснює лікар, стрімко переросла в пневмонію, тотально пошкодила відразу дві системи - легені і серце дитини.

Що кажуть у лікарні

За словами медичного директора Березанської лікарні Юрія Войсятинського, тієї ночі чергували два лікарі, стаж роботи яких 30 років.

У поліції вже з'ясовують, що стало причиною смерті дівчинки. Хвороба, неправильно введені препарати, недбалість лікарів.
читайте такожУ Запорізькій області родичі померлої дитини увірвалися в реанімацію лікарні і побили медиків

Нагадаємо, в п'ятницю, 22 жовтня, в Кременчуці Полтавської області в реанімаційному відділенні померла чотирирічна дівчинка, на яку впало дерево в дитячому садку.

Дитину госпіталізували у важкому стані. Лікарі діагностували серйозні травми голови. Медики боролися за порятунок дівчинки, але травми виявилися несумісними з життям.

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