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У Києві раптово згасло світло, без електрики були 100 тис. людей: що сталося

Анна Ярославська
21 червня 2023, 11:25 оновлено 21 червня, 11:41
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Екстрені відключення запроваджували в частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подільського районів.
Електрика
У НЕК Укренерго 21 червня виникла аварійна ситуація / pixabay.com

У середу, 21 червня, у низці районів столиці України зникло світло - без електрики залишилися 100 тисяч абонентів. Крім того, жителі міста скаржилися на поганий мобільний зв'язок і зниження напору води в деяких будинках.

Збій стався приблизно о 10:35. У ДТЕК повідомили, що екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго запроваджували в частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подільського районів Києва.

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що в НЕК Укренерго виникла аварійна ситуація, внаслідок якої в столиці без енергопостачання залишилися тисячі споживачів.

відео дня

Також екстрені відключення запроваджували в Бучанському районі Київської області.

"Причина і терміни ліквідації аварійної ситуації уточнюються", - додали в Укренерго.

Пізніше в Укренерго повідомили, що проблеми виникли у високовольтних мережах центрального регіону НЕК Укренерго.

Диспетчерський центр Укренерго застосував екстрені відключення в деяких районах Києва та Київської області, триває ліквідація наслідків аварійної ситуації. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням енергоживлення", - заявили в компанії.

За словами жителів, електрику стали поступово включати.

​​Об 11:38 в Укренерго повідомили про відновлення живлення всіх споживачів Києва та області. У компанії зазначили, що тривають ремонтні роботи.

Зазначимо, схожа ситуація виникла в Києві і 20 червня. О 7:47 аварійно знеструмлювалися чотири високовольтних підстанції ДТЕК Київські електромережі. Без світла були жителі Подолу та Оболоні й частково Троєщини.

Енергетики протягом 20 хвилин оперативно відновили електропостачання жителям трьох районів столиці.

Підвищення тарифу на електроенергію в Україні

Раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

До цього в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі влади країни до керівництва Міжнародного валютного фонду.

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної та амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", — йшлося в документі.

Експерт Олександр Харченко зазначив, що підвищення тарифу призведе до того, що в середньому платити за світло доведеться 150-250 гривень.

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