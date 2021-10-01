У Києві школяр розбризкав невідому речовину, учням стало зле

Школяр розбризкав невідому речовину / УНІАН

У столиці учень 4 класу приніс у свою школу невідому суміш і розбризкав на перерві. Як наслідок, 12 учням стало зле - вони скаржилися на нудоту та головний біль, повідомляє ТСН.

Дирекція школи терміново вивела клас на вулицю, викликала швидку, рятувальників та поліцію.

Що розбризкав учень

Через деякий час з'ясувалося, що це була бомбочка для розіграшів. В її складі-сірководень, сода і лимонна кислота. Така суміш не представляє небезпеки для здоров'я.

Медики оглянули дітей, але госпіталізації вони не потребували, особливо після того, як подихали свіжим повітрям на вулиці.

Однак, рятувальники взяли проби повітря в приміщенні та вони були в нормі.

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Що буде за витівку учня

Батькам четвертокласника все одно доведеться навідатися до поліції, хоча директор школи й заявила, що вона на учня зла не тримає.

За словами директора школи, це дитячі пустощі і ця бомбочка є у вільному продажу.

"Як такий, сюрприз не дуже приємний. Давид дуже здібний хлопчик і таким чином він досліджував світ", - говорить директор.

Раніше Главред писав про те, що в школах слід скасувати уроки фізкультури, які існують в нинішньому вигляді, заявив відомий лікар-педіатр Євген Комаровський.

Замість них для учнів потрібно ввести заняття спортом після уроків. Лікар впевнений в тому, що учні повинні щодня мати по 40 хвилин фізичного навантаження.

Він зазначив, що заняття не мають нагадувати уроки фізкультури, які є два рази на тиждень. Вони можуть включати в себе спортивні заняття на свіжому повітрі.