Шакіра випустила зворушливий кліп, у якому заспівала із синами від Жерарда Піке

У відеокліпі колумбійська співачка показала непростий момент для їхньої родини, а саме переїзд з Іспанії до Сполучених Штатів.

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Шакіра випустила кліп зі своїми синами / колаж Главред: скріншот: youtube.com

Відома виконавиця Шакіра розчулила шанувальників прем'єрою нової пісні Acróstico. За декілька днів кліп до пісні підкорив Youtube і набрав уже майже 22 мільйони переглядів.

В емоційному кліпі знялися її сини від відомого футболіста Жерарда Піке - 8-річний Саша та 10-річний Мілан. Як розповіла Шакіра у себе на сторінці в Instagram, хлопці самі захотіли долучитися до нової роботи.

"Цього року Мілан написав пісні, які викликали у мене сльози на очах, а Саша провів години за фортепіано, відкриваючи свій голос. Обидва вони розділили зі мною участь у студії, а коли почули присвячену їм пісню, то попросили мене бути її частиною. Вони відчули та інтерпретували її самі і для себе, з пристрастю і почуттям того, хто носить музику в собі. Мілан і Саша, це так прекрасно бачити, як вони розкривають свої крила, щоб почати здійснювати свої мрії! Ніщо не приносить мені більшого задоволення, ніж бути їхньою мамою", - написала зірка.

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Дивіться зворушлививий відеокліп від Шакіри:

Шакіра і Жерард Піке

Нагадаємо, що Шакіра і Жерар Піке розлучилися через любов футболіста "забивати голи" до воріт чужих жінок. Стосунки у пари закінчились після 11 років відносин.

Шакіра відсудила дітей у чоловіка-зрадника Піке. Угода про опіку була досягнута через тиждень після того, як Піке оголосив про свою неминучу відставку з професійного футболу.

Шакіру застукали в компанії відомого спортсмена. Колумбійська співачка Шакіра перебралася після розлучення з Іспанії в Маямі, де вже почала паморочити голови іменитим чоловікам.

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