А як же Том: Шакіру застукали в компанії відомого спортсмена

Тепер Шакірі доводиться обирати не між Ролексом і Кассіо, а між актором і автогонщиком.

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Шакіра сходила на прогулянку з Льюїсом Хемілтоном / instagram.com/lewishamilton, instagram.com/shakira

Колумбійська співачка Шакіра перебралася після розлучення з Іспанії в Маямі, де вже почала паморочити голови іменитим чоловікам. Вона відвідала гонку Формули-1 з Томом Крузом, після чого їй стали приписувати роман з актором.

Артистка ці плітки відкидає, і причиною тому може бути інший чоловік. Правда, його вона також могла зустріти на пам'ятній гонці. Йдеться про британського автогонщика команди Формули-1 "Мерседес" і семиразового чемпіона світу Льюїса Хемілтона.

За даними видання Daily Mail днями Шакіра відвідала модний ресторан Cipriani, де випадково або навмисно зустрілася з Хемілтоном. На цьому спонтанне побачення співачки і гонщика не закінчилося.

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Після ресторану Шак і Льюїс вирушили на прогулянку на яхті - він подавав їй руку і галантно доглядав за дамою. Чи носила їх зустріч романтичний характер - поки невідомо. Шакіра очевидно має слабкість до успішних спортсменів зі світовим ім'ям, проте разом з парою на яхті відпочивав близький друг Хемілтона - американський фехтувальник Майлз Чамлі-Уотсон.

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