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А як же Том: Шакіру застукали в компанії відомого спортсмена

Анна Підгорна
15 травня 2023, 21:23 оновлено 15 травня, 21:23
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Тепер Шакірі доводиться обирати не між Ролексом і Кассіо, а між актором і автогонщиком.
Льюїс Гамільтон, Шакіра
Шакіра сходила на прогулянку з Льюїсом Хемілтоном / instagram.com/lewishamilton, instagram.com/shakira

Колумбійська співачка Шакіра перебралася після розлучення з Іспанії в Маямі, де вже почала паморочити голови іменитим чоловікам. Вона відвідала гонку Формули-1 з Томом Крузом, після чого їй стали приписувати роман з актором.

Артистка ці плітки відкидає, і причиною тому може бути інший чоловік. Правда, його вона також могла зустріти на пам'ятній гонці. Йдеться про британського автогонщика команди Формули-1 "Мерседес" і семиразового чемпіона світу Льюїса Хемілтона.

За даними видання Daily Mail днями Шакіра відвідала модний ресторан Cipriani, де випадково або навмисно зустрілася з Хемілтоном. На цьому спонтанне побачення співачки і гонщика не закінчилося.

відео дня

Після ресторану Шак і Льюїс вирушили на прогулянку на яхті - він подавав їй руку і галантно доглядав за дамою. Чи носила їх зустріч романтичний характер - поки невідомо. Шакіра очевидно має слабкість до успішних спортсменів зі світовим ім'ям, проте разом з парою на яхті відпочивав близький друг Хемілтона - американський фехтувальник Майлз Чамлі-Уотсон.

Дивіться репортаж про те, як співачка Шакіра пережила скандальне розставання з Жераром Піке:

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