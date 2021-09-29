У Києві пролунав потужний вибух, люди сидять без світла

На місці події залучалися дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу.
У середу ввечері, 29 вересня, в Оболонському районі столиці стався потужний вибух і пожежа на трансформаторній підстанції, без світла залишилися десятки будинків, повідомили в ДСНС.
Відзначається, що жертв і постраждалих немає.
"О 21:13 бригадою ДТЕК Київські електромережі було надано допуск на гасіння пожежі і вже о 21:25 пожежу було локалізовано на площі 10 кв.м. та о 21: 45 ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Під час гасіння і розвідки пожежники евакуювали шість автомобілів.
На місці події залучалися дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу.
Причину пожежі встановить слідство.
Тим часом у соцмережах повідомляють про те, що трансформатор не просто загорівся, а й вибухнув.
Читайте такжеСмертельний вибух у Карпатах: в однієї з постраждалих туристок-загроза життю
Раніше Главред писав про те, що в Житомирі стався серйозна пожежа на території одного з підприємств. Вогонь спалахнув в результаті вибуху 200-літрової бочки з легкозаймистою речовиною.
За даними рятувальників, від вибуху спалахнули дві металеві сушильні камери і деревина, що була поруч.