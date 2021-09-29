У Києві пролунав потужний вибух, люди сидять без світла

У Києві вибухнув трансформатор / фото ДСНС

У середу ввечері, 29 вересня, в Оболонському районі столиці стався потужний вибух і пожежа на трансформаторній підстанції, без світла залишилися десятки будинків, повідомили в ДСНС.

Відзначається, що жертв і постраждалих немає.

"О 21:13 бригадою ДТЕК Київські електромережі було надано допуск на гасіння пожежі і вже о 21:25 пожежу було локалізовано на площі 10 кв.м. та о 21: 45 ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Під час гасіння і розвідки пожежники евакуювали шість автомобілів.

На місці події залучалися дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу.

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Причину пожежі встановить слідство.

Тим часом у соцмережах повідомляють про те, що трансформатор не просто загорівся, а й вибухнув.

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Раніше Главред писав про те, що в Житомирі стався серйозна пожежа на території одного з підприємств. Вогонь спалахнув в результаті вибуху 200-літрової бочки з легкозаймистою речовиною.

За даними рятувальників, від вибуху спалахнули дві металеві сушильні камери і деревина, що була поруч.