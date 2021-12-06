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У Києві снігопад спричинив затори: які дороги автомобілістам краще оминати

6 грудня 2021, 09:49

На деяких дорогах тягучки утворилися через аварії.

Низку вулиць у Києві краще оминати – там затори через сніг / УНИАН

Снігопад, який випав у Києві в ніч на 6 грудня, став причиною численних заторів на столичних дорогах.

Тягучки помітні як на правому, так і на лівому березі міста. За даними Google Maps, затори скували також усі столичні мости.

Яких доріг краще уникати на правому березі

На правобережжі найбільші затори на Набережному шосе, вулицях Набережно-Хрещатицькій, Борщагівській, Вадима Гетьмана, проспектах Перемоги, Леся Курбаса, Голосіївському, Академіка Глушкова і Валерія Лобановського. Також затруднений проїзд проспектом Степана Бандери, вулицями Новокостянтинівською та Олени Теліги.

Крім цього, тягучки є на Окружній і Кільцевій дорогах, Набережному та Дніпровському шосе.

Затори на лівому березі

На лівобережжі затори застануть автомобілістів переважно на дорогах, які ведуть у сторону правого берега. Так, тягучки спостерігаються на вулицях Братиславській, Миропільській і Петра Радзіня. Також затори на проспектах Романа Шухевича, Визволителів, Соборності, Миколи Бажана (у напрямку Південного мосту). Ускладнює рух ще й низка дорожньо-транспортних пригод.

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На яких дорогах Києва затори / Google Maps

Комунальники розчищали сніг усю ніч

Комунальна корпорація "Київавтодор" повідомила, що до розчищання снігу в столиці залучили 309 одиниць спецтехніки.

"У столиці звечора засніжило. До початку опадів спецтехніка "Київавтодору" виїхала на вихідні позиції у місто. Це дозволило оперативно розпочати обробку протиожеледними засобами та прибирання снігу", – зазначає пресслужба відомства.

читайте такожЗавалить снігом, налетить штормовий вітер: українців попередили про небезпекуУ першу чергу комунальники обробили протиожеледними засобами мости і шляхопроводи, підйоми та спуски, покриття із бруківки, тротуари. Вручну вони обробляли зупинки, вузькі тротуари, сходи підземних і надземних переходів.

У столичній службі нагадали, що синоптики обіцяють снігопади упродовж усього тижня, і наголосили, що готові до таких погодних умов.

"Дорожня служба готова до складних метеоумов. Маємо 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів", – йдеться у повідомленні.

Якою буде погода в Україні 6 грудня

У понеділок, 6 грудня, погоду на території України визначатиме західний циклон, який принесе з собою опади у вигляді снігу. За даними Укргідрометцентру, вночі на Правобережжі очікується невеликий сніг і мокрий сніг, вдень по всій Україні помірний мокрий сніг і дощ, лише на південному сході країни вдень і вночі без істотних опадів.

У західних і північних областях налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Температура повітря вночі близько 0°, в центральній частині 4-9°, на півдні країни до 12°.

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