У Києві снігопад спричинив затори: які дороги автомобілістам краще оминати

На деяких дорогах тягучки утворилися через аварії.
Снігопад, який випав у Києві в ніч на 6 грудня, став причиною численних заторів на столичних дорогах.
Тягучки помітні як на правому, так і на лівому березі міста. За даними Google Maps, затори скували також усі столичні мости.
Яких доріг краще уникати на правому березі
На правобережжі найбільші затори на Набережному шосе, вулицях Набережно-Хрещатицькій, Борщагівській, Вадима Гетьмана, проспектах Перемоги, Леся Курбаса, Голосіївському, Академіка Глушкова і Валерія Лобановського. Також затруднений проїзд проспектом Степана Бандери, вулицями Новокостянтинівською та Олени Теліги.
Крім цього, тягучки є на Окружній і Кільцевій дорогах, Набережному та Дніпровському шосе.
Затори на лівому березі
На лівобережжі затори застануть автомобілістів переважно на дорогах, які ведуть у сторону правого берега. Так, тягучки спостерігаються на вулицях Братиславській, Миропільській і Петра Радзіня. Також затори на проспектах Романа Шухевича, Визволителів, Соборності, Миколи Бажана (у напрямку Південного мосту). Ускладнює рух ще й низка дорожньо-транспортних пригод.
Комунальники розчищали сніг усю ніч
Комунальна корпорація "Київавтодор" повідомила, що до розчищання снігу в столиці залучили 309 одиниць спецтехніки.
"У столиці звечора засніжило. До початку опадів спецтехніка "Київавтодору" виїхала на вихідні позиції у місто. Це дозволило оперативно розпочати обробку протиожеледними засобами та прибирання снігу", – зазначає пресслужба відомства.
читайте такожЗавалить снігом, налетить штормовий вітер: українців попередили про небезпекуУ першу чергу комунальники обробили протиожеледними засобами мости і шляхопроводи, підйоми та спуски, покриття із бруківки, тротуари. Вручну вони обробляли зупинки, вузькі тротуари, сходи підземних і надземних переходів.
У столичній службі нагадали, що синоптики обіцяють снігопади упродовж усього тижня, і наголосили, що готові до таких погодних умов.
"Дорожня служба готова до складних метеоумов. Маємо 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів", – йдеться у повідомленні.
Якою буде погода в Україні 6 грудня
У понеділок, 6 грудня, погоду на території України визначатиме західний циклон, який принесе з собою опади у вигляді снігу. За даними Укргідрометцентру, вночі на Правобережжі очікується невеликий сніг і мокрий сніг, вдень по всій Україні помірний мокрий сніг і дощ, лише на південному сході країни вдень і вночі без істотних опадів.
У західних і північних областях налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Температура повітря вночі близько 0°, в центральній частині 4-9°, на півдні країни до 12°.
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