Російська армія атакувала 'Шахедом' Суми: палають автівки на стоянці

На місці удару працюють рятувальники, поліція і медики.

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Росіяни вкотре атакували Суми / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

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Російська армія вдарила по цивільній забудові в Сумах

"Шахед" влучив у автомобільну стоянку

Пізно ввечері 9 лютого, російські окупанти завдали удару по місту Суми. Влучання у своєму Telegram-каналі підтвердив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.

Він повідомив, що загарбники атакували місто "Шахедом".

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За його словами, дуже багато машин пошкоджено. На місці працюють рятувальники, поліція і медики. Також із будинків повилітали вікна.

Згодом начальник Сумської ОВА Володимир Артюх додав, що російський дрон, попередньо, знищив 7 автомобілів. За його словами, наразі рятувальники перевіряють квартири та намагаються ліквідувати наслідки ворожого удару.

Артюх наголосив, що росіяни вдарили по спальному району міста, крім того, поблизу розташована школа та інші заклади освіти.

Працівники ДСНС Сумщини у коментарі для Суспільного повідомили, пожежу на автостоянці у Сумах загасили. Попередньо, без загиблих і поранених.

В ДСНС також зазначили, що роботу рятувальників у Сумах ускладнювала висока щільність припаркованих авто на стоянці. Відомо, що встановлені газові установки час від часу загорялися.

Рятувальники ДСНС додали, що у місті пошкоджено 3 будинки та 15 авто. Горіли 6 машин.

У Сумах внаслідок удару палала стоянка - дивіться відео:

Удари РФ по території України - останні новини

Як писав Главред, російський дрон у ніч на суботу, 8 лютого, влучив у приватний будинок, спалахнула пожежа. Рятувальники повідомили, що у Сумах ліквідували пожежу в житловому будинку, що виникла через ворожий удар. В результаті влучання безпілотника, значних руйнувань зазнав приватний житловий будинок. Співробітники ДСНС локалізували пожежу, частково провели розбір завалів та ліквідували всі приховані осередки горіння. Інформація про постраждалих не надходила.

Того ж дня РФ запустила по Україні 139 дронів. Для атаки окупанти використовували ударні БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори, які запускали із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово. Українська протиповітряна оборона збила 67 дронів у 14 областях – Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській.

У ніч на 7 лютого було збито 81 ворожий дрон зі 112 – від повітряної атаки РФ постраждали три області. Сили ППО збивали безпілотники в 13 українських областях.

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