Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Російська армія атакувала "Шахедом" Суми: палають автівки на стоянці

Маріна Фурман
9 лютого 2025, 23:35оновлено 10 лютого, 00:15
536
На місці удару працюють рятувальники, поліція і медики.
удар шахедом по Сумах
Росіяни вкотре атакували Суми / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Основне:

  • Російська армія вдарила по цивільній забудові в Сумах
  • "Шахед" влучив у автомобільну стоянку

Пізно ввечері 9 лютого, російські окупанти завдали удару по місту Суми. Влучання у своєму Telegram-каналі підтвердив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.

Він повідомив, що загарбники атакували місто "Шахедом".

відео дня

За його словами, дуже багато машин пошкоджено. На місці працюють рятувальники, поліція і медики. Також із будинків повилітали вікна.

Згодом начальник Сумської ОВА Володимир Артюх додав, що російський дрон, попередньо, знищив 7 автомобілів. За його словами, наразі рятувальники перевіряють квартири та намагаються ліквідувати наслідки ворожого удару.

Артюх наголосив, що росіяни вдарили по спальному району міста, крім того, поблизу розташована школа та інші заклади освіти.

  • Удар по Сумах 9 лютого
    Удар по Сумах 9 лютого фото: ДСНС
  • Удар по Сумах 9 лютого
    Удар по Сумах 9 лютого фото: ДСНС
  • Удар по Сумах 9 лютого
    Удар по Сумах 9 лютого фото: ДСНС

Працівники ДСНС Сумщини у коментарі для Суспільного повідомили, пожежу на автостоянці у Сумах загасили. Попередньо, без загиблих і поранених.

В ДСНС також зазначили, що роботу рятувальників у Сумах ускладнювала висока щільність припаркованих авто на стоянці. Відомо, що встановлені газові установки час від часу загорялися.

Рятувальники ДСНС додали, що у місті пошкоджено 3 будинки та 15 авто. Горіли 6 машин.

У Сумах внаслідок удару палала стоянка - дивіться відео:

Російська армія атакувала 'Шахедом' Суми: палають автівки на стоянці

Удари РФ по території України - останні новини

Як писав Главред, російський дрон у ніч на суботу, 8 лютого, влучив у приватний будинок, спалахнула пожежа. Рятувальники повідомили, що у Сумах ліквідували пожежу в житловому будинку, що виникла через ворожий удар. В результаті влучання безпілотника, значних руйнувань зазнав приватний житловий будинок. Співробітники ДСНС локалізували пожежу, частково провели розбір завалів та ліквідували всі приховані осередки горіння. Інформація про постраждалих не надходила.

Того ж дня РФ запустила по Україні 139 дронів. Для атаки окупанти використовували ударні БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори, які запускали із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово. Українська протиповітряна оборона збила 67 дронів у 14 областях – Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській.

У ніч на 7 лютого було збито 81 ворожий дрон зі 112 – від повітряної атаки РФ постраждали три області. Сили ППО збивали безпілотники в 13 українських областях.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Сумы дрони новини України новини Сум атака дронів Дрон Shahed-136
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Російська армія атакувала "Шахедом" Суми: палають автівки на стоянці

Російська армія атакувала "Шахедом" Суми: палають автівки на стоянці

23:35Україна
Загроза масованого удару РФ: у Мережі розповіли про Ту-95МС і Ту-160 з ракетами

Загроза масованого удару РФ: у Мережі розповіли про Ту-95МС і Ту-160 з ракетами

22:26Україна
РФ обрала нову ціль: у ЗСУ дали тривожний прогноз про просування ворога

РФ обрала нову ціль: у ЗСУ дали тривожний прогноз про просування ворога

21:32Україна
Реклама

Популярне

Більше
Після розмови Трампа і Путіна: у Білому домі зробили заяву щодо війни в Україні

Після розмови Трампа і Путіна: у Білому домі зробили заяву щодо війни в Україні

Україну накриє 5-денний шторм: якою буде потужність нової магнітної бурі

Україну накриє 5-денний шторм: якою буде потужність нової магнітної бурі

"Шукає нову Настю": втікач Потап прийняв остаточне рішення

"Шукає нову Настю": втікач Потап прийняв остаточне рішення

"Складне лікування": зрадниця Корольова рятує невістку і витратить мільйони

"Складне лікування": зрадниця Корольова рятує невістку і витратить мільйони

Карта Deep State онлайн за 9 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

23:35

Російська армія атакувала "Шахедом" Суми: палають автівки на стоянці

22:57

"Немає жодних планів": у Трампа зробили заяву щодо вторгнення в Канаду

22:26

Загроза масованого удару РФ: у Мережі розповіли про Ту-95МС і Ту-160 з ракетами

21:45

Дехто навіть не здогадується: як і скільки можна зберігати яйця, що тріснули

21:32

РФ обрала нову ціль: у ЗСУ дали тривожний прогноз про просування ворога

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:07

Відповідь на загадку знайдено: чому шкарпетки постійно рвуться на п'ятах

21:05

Василь Вірастюк показав свою молоду красуню-дружину - деталі

20:24

Відключення 10 лютого: українцям назвали час обмеження енергопостачання

20:19

Чи треба прати нові речі після покупки: експерт здивував відповіддю

Реклама
20:11

Влупить до -10 градусів: синоптик дав прогноз на наступний тиждень в Україні

19:36

Москва втрачає три колонії і не знає, що робитиПогляд

19:30

Переговори Трампа з Путіним та кінець війни: головні новини України (дайджест)

19:28

"Втратимо армію": Зеленський назвав головну умову проведення виборів в Україні

19:13

Намазка з Франції, яку обожнюють усі: дуже простий рецепт, пальчики оближеш

19:07

Після розмови Трампа і Путіна: у Білому домі зробили заяву щодо війни в Україні

18:30

Інна Бєлєнь відреагувала на зухвалу заяву Терена про їх стосунки

18:29

Повернення захоплених РФ територій: Зеленський розкрив тривожний сценарій

18:29

Рік, коли закінчиться війна: Зеленський висунув умови для переговорів з Путіним

18:19

Усе для інших: 5 найщедріших знаків зодіаку

18:04

Зеленський припустив, за яких умов буде вести з Путіним переговори

Реклама
17:27

"Поставити Путіна на коліна": ексрадник НАТО розкрив шлях завершення війни

16:59

"Є всі можливості": Зеленський зробив заяву про закінчення війни у 2025-му

16:53

Трамп готує торговельну війну проти ЄС: яка мета США та як це вплине на УкраїнуВідео

16:33

"Зробили фантастичне": ЗСУ завадили окупантам вивісити триколор у Торецьку

16:25

Дрони підірвали паливні резервуари НПЗ: ЗМІ про потужні прильоти на півдні РФ

16:12

У Києві платіжки за воду "зросли" в 4 рази: водоканал каже про збій у системі

15:45

Що класти в лунку при посадці полуниці навесні: урожай приємно здивує

15:30

Хто насправді написав Біблію: вчені вперше назвали автора

15:26

"Морози тривають": де в Україні 10 лютого буде найхолодніше і найтепліше

15:25

Росіяни намагалися врятувати пілота збитого Су-25: ЗСУ підбили вертоліт РФ

15:08

Хто контролює Торецьк: у ЗСУ зробили заяву і розкрили деталі

14:42

Переговори пішли не за планом: стали відомі деталі розмови Путіна і Трампа

14:14

"Гіршого відбору, думала, не побачу": українські артисти рознесли Нацвідбір 2025

14:05

Коли в Україні скасують воєнний стан і проведуть вибори: у Раді відповіли

13:51

Ворог атакував на Куп'янщині та намагався перейти Оскол: ЗСУ завдали удару

13:21

Штраф 34 тисячі та позбавлення прав: в Україні вводять нові покарання для водіїв

13:05

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" показала чуттєві фото із новонародженою донечкою

13:05

Інакше РФ буде забезпечено тріумф: Борис Джонсон назвав спосіб порятунку України

13:02

Фінансовий гороскоп на тиждень з 10 по 16 лютого

12:48

"Шукає нову Настю": втікач Потап прийняв остаточне рішення

Реклама
12:48

Як зупинити Путіна і закінчити війну: генерал США назвав умову

12:43

Більшість робить критичну помилку: чому яйця потрібно варити 32 хвилини

12:30

Як позбутися хвоща на грядках: досвідчені садівники розкрили дієві хитрощіВідео

12:28

Гороскоп Таро на тиждень з 10 по 16 лютого: Близнюкам - можливість, Ракам - прибуток

12:21

Впорається тільки надрозум: знайдіть за 19 секунд 3 відмінності у лінивця на дереві

12:11

Понад 2 тисячі цілей за тиждень: РФ атакувала Україну ракетами, бомбами та БпЛА

11:44

ЗСУ повернули контроль: генерал розкрив деталі успішних контратак на фронті

11:32

"Складне лікування": зрадниця Корольова рятує невістку і витратить мільйони

11:28

Розмова Трампа і Путіна: з'явилася перша реакція Кремля

11:05

Чому Андрія Данилка насправді не було в журі Нацвідбору на Євробачення: яка причина

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти