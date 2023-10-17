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У Києві невідомі поглумилися над могилою легендарного пілота "Джуса"

Аліна Дембіцька
17 жовтня 2023, 21:17 оновлено 17 жовтня, 21:17
Дівчина загиблого військового Меланія Подоляк повідомила, що з могили Андрія вкрали шеврони побратимів, і це не перша така крадіжка.
Джус
У Києві невідомі поглумилися над могилою легендарного пілота "Джуса" / Колаж: Главред, фото: X (Twitter)

У Києві поглумилися над могилою легендарного українського пілота Андрія Пільщикова із позивним "Джус", який загинув внаслідок авіатрощі на Житомирщині 25 серпня. Вже вдруге з могили крадуть шеврони, які залишили побратими військового. За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє столичне управління Нацполіції.

Зазначається, що під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили публікацію з інформацією про те, що на одному зі столичних кладовищ з могили українського захисника викрадено речі.

"За фактом наруги над могилою військовослужбовця слідчі Печерського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють особи зловмисників", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Дівчина загиблого військового Меланія Подоляк на своїй сторінці у соціальній мережі X написала, що з могили Андрія вкрали шеврони побратимів, і це не перша така крадіжка. Вона зазначила, що має відео з камери спостереження одного епізоду, на якому добре видно "дорослого чоловіка" біля могили.

"Через війну в країні буде все більше памʼятних місць – і офіційних, і імпровізованих. Покарання тих, хто робить негідні вчинки на цих місцях – це теж політика памʼяті держави", - зазначила дівчина.

Авіатроща на Житомирщині

25 серпня в Житомирській області зіткнулися навчальні літаки Л-39. В результаті загинули троє пілотів. Одним із загиблих виявився відомий український льотчик винищувача МіГ-29 Андрій Пільщиков, у якого був позивний "Джус". Разом з Андрієм Пільщиковим у небі над Житомирщиною загинули майори авіації В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Після авіакатастрофи президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель пілота "Джуса". З перших днів повномасштабної війни він захищав українське небо і дуже допомагав державі, сказав президент.

Очевидці розповіли подробиці смертельної авіакатастрофи на Житомирщині. Виявилося, що літаки зачепилися один за одного і почали кружляти в небі. Один літак увійшов у землю гострим кутом, кажуть місцеві жителі.

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