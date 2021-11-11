У Києві на Гідропарку спалахнуло плавуче кафе

У столиці загорілося плавуче кафе / ДСНС

Сьогодні ввечері, 11 листопада, в столиці в районі Гідропарку спалахнула масштабна пожежа - зараз рятувальники намагаються загасити вогонь на однопалубному плавучому кафе, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, інцидент стався ввечері в затоці Дніпра поблизу Венеціанського мосту. Близько 21: 16 надзвичайникам вдалося локалізувати погонь на площі 160 квадратних метрів.

"Жертв і постраждалих немає", - зазначили в ДСНС,

На місці події працюють 20 рятувальників і чотири одиниці техніки ДСНС.

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Нагадаємо, 29 жовтня на Закарпатті трагічно загинули бабуся та її чотирирічний онук. Вони живцем згоріли у власному будинку.

Також у ніч на п'ятницю, 29 жовтня, в одній з багатоповерхівок Дніпра спалахнула пожежа. Жителів 16-поверхового будинку врятувала кішка Моня. Вона своїм нявканням розбудила господарів, і ті відчули запах диму. Однак всім врятуватися не вдалося. В результаті пожежі загинули близнюки однієї з квартир, тіла яких упізнали сусіди.

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