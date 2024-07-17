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У Києві потужні вибухи: росіяни атакували столицю "Шахедами"

Ангеліна Підвисоцька
17 липня 2024, 23:03оновлено 18 липня, 00:00
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Сильні вибухи прогриміли на Лівому березі столиці.
У Києві потужні вибухи: росіяни атакували столицю 'Шахедами'
Росіяни атакували Київ шахедами / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ua.depositphotos.com

У Києві прогриміли потужні вибухи. Повітряні сили повідомляли про російську атаку "шахедами".

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи. Вони прогриміли на лівому березі столиці.

"Вибухи на лівому березі столиці. Працюють сили ППО", - написав він.

відео дня

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що в Дарницькому районі Києва впали уламки.

"Інформація щодо можливих руйнувань або постраждалих уточнюється", - ідеться в повідомленні.

Кличко уточнив, що внаслідок падіння уламків сталося загоряння між житловим будинком і навчальним закладом.

У Києві потужні вибухи: росіяни атакували столицю 'Шахедами'
Росіяни атакували Київ шахедами / фото: скріншот

Пізніше росіяни підняли в повітря МіГ-31К. Його виліт було зафіксовано з аеродрому Саваслейка в Нижегородській області РФ.

У Києві потужні вибухи: росіяни атакували столицю 'Шахедами'
Росіяни атакували Київ шахедами / фото: скріншот

Що відомо про МіГ-31

МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25.

МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах, вдень і вночі, у простих та складних метеоумовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км.

МіГ-31 має багато модифікацій. Однією з них є МіГ-31К, який має на озброєнні крилаті ракети "Кинджал", пише Вікіпедія.

Масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня - останні новини за темою

У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цього медзакладу.

Постраждали від атаки РФ також інші райони столиці - пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський розповів про рятувальну операцію після удару РФ. Він зазначив, що кількість загиблих зросла до 38, поранено - 190 осіб.

Нещодавно стало відомо про імена пілотів, які вдарили по дітях в Охматдиті. Зазначається, що аналітики інтернет-спільноти Molfar ідентифікували пілотів МІГів, військових із військової частини 06987 аеродрому базування "Енгельс" і військової частини 33310 із "Шайківки".

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