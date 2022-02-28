У Києві змінили час комендантської години – вона триватиме з 20:00 до 07:00

У Києві змінили час комендантської години/ Фото Reuters

У Києві змінився час комендантської години – з понеділка, 28 лютого, вона триватиме з 20:00 до 7:00.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

У цей час містом заборонено пересуватися. Виняток становлять лише ті, хто має спецперепустки нового зразка Військового коменданта міста Києва. При цьому зазначається, що видані раніше спецперепустки скасовуються.

В КМДА зазначили, що перепустки видаються лише для транспорту, а пішки у комендантську годину заборонено пересуватися навіть з такою перепусткою.

"Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", – наголосили в КМДА.

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Графік роботи транспорту, магазинів та аптек

Від сьогодні громадський транспорт, торговельні мережі, магазини та аптеки будуть закінчувати роботу не пізніше 19:00, а розпочинати – не раніше 08:00.

Підземні станції метро працюватимуть цілодобово як укриття, при тому що після 19:00 потяги уже не будуть їздити.

Також зазначається, що часові рамки з 08:00 до 19:00 не означають, що магазини, торговельні мережі та аптеки працюватимуть саме за таким графіком. Вони можуть розпочинати роботу пізніше зазначеного часу і закінчувати раніше.

Нагадаємо, у Харкові також змінили час комендантської години – вона почнеться з 16:00. Голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов зазначив, що є висока ймовірність артобстрілів, появи диверсійних груп і спроб нападу на оборонні позиції ЗСУ.

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