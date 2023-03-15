В Івано-Франківську масажистка підпалила клієнтку: жінка померла від опіків

В Івано-Франківську масажистка під час роботи випадково підпалила клієнтку. Від отриманих опіків та померла. Про це йдеться в вироку міського суду.
За даними суду, жінка в травні минулого року приймала клієнтку. І під час вакуумного масажу з використанням скляних банок і вогню розлила спиртовмісну рідину на тіло клієнтки. Клієнтка негайно загорілася.
Жінка отримала серйозні опіки і була госпіталізована в обласну лікарню, де і померла.
В ході слідства обвинувачена вину визнала. І стверджувала, що надавала клієнтці посильну допомогу і доставила її в опікове відділення обласної лікарні.
Суд жінку визнав винною за частиною 1 статті 119 КК України ("Вбивство з необережності") і засуджена до трьох років в'язниці з випробувальним терміном на рік.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Чернігові під час сеансу масажу була випадково вбита пацієнтка. Масажистка згорнула своїй клієнтці шию.
Медики намагалися врятувати жертву, проте вона померла.
Пізніше в Туреччині колишній 38-річний депутат міськради Харкова убив двох своїх дітей і поранив дружину.
Трагедія сталася в орендованій двоповерховій квартирі, на нижньому поверсі якої жили свекруха і дружина. Під час сварки чоловік взяв ніж і поранив дружину, а після цього вбив дітей.
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