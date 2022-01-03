В Італії затримали українського режисера Євгена Лавренчука за запитом Росії

Євген Лавренчук / соцмережі

17 грудня в Італії затримали українського режисера Євгена Лавренчука.

Як розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, затримання відбулося за запитом Росії про його екстрадицію до РФ.

Він повідомив, що генконсульство України в Неаполі надає консульську допомогу Лавренчуку.

"Суд Неаполя обрав українцю запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту. За сприяння генерального консульства громадянину був наданий адвокат", - повідомив Ніколенко.

Спікер МЗС додав, що зараз консули і адвокат взаємодіють з італійськими правоохоронцями для з'ясування всіх причин затримання Лавренчука і захисту його законних інтересів.

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Він також повідомив, що напередодні нового року, 31 грудня, затриманого режисера відвідав консул. Умови його утримання під вартою прийнятні, а стан здоров'я задовільний.

"Консули підтримують зв'язок з адміністрацією пенітенціарної установи та рідними і тримають справу на особливому контролі", - додав Ніколенко.

Що заявили в Росії

Влада Росії вважає, що вісім років тому Лавренчук нібито вчинив кримінальне порушення, перебуваючи на території РФ. Деталі справи не розголошуються, проте відомо, що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які він нібито скоїв на території РФ.

Довідка. Євген Лавренчук - український театральний режисер, ексголовний режисер Одеського театру опери та балету, ректор першої української школи театру і кіно.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали в Харкові агента російської військової розвідки, який намагався роздобути технічну документацію на український танк Т-84БМ Оплот. Харків'янина завербували під час його поїздки в Російську Федерацію.

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