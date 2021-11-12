Тортури затриманих і знущання: комендант підпільної в'язниці Ізоляція дав свідчення

Як катували затриманих. / facebook.com/SecurSerUkraine

З'явилося відео з допитом одного з керівників незаконної в'язниці бойовиків Ізоляція.

Один з керівників незаконної в'язниці розповів про те, як катували затриманих.

За його словами, він працював там з 2014 року, був інспектором охорони, стежив за безпекою до грудня 2014 року, потім призначили начальником.

"Моя роль була витягнути правдиві, скажімо так, свідчення. При кожному допиті були присутні співробітники ФСБ, МДБ, лікар був, щоб якщо людині стало погано, він її відкачував", - розповів він.

Крім того, до затриманих, які не йшли на співпрацю, застосовувалися тортури.

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"А саме: "тапік", він же телефонний апарат, прив'язували або до ніг, до пальців, або "Док", який це все робив, він же Симонов Станіслав, він прив'язував до геніталій. Людей садили або в одиночну камеру, де немає туалету, нічого, потім не виводили їх в туалет, давали пляшку, або за наказом Євдокимова Василя, він же "Ленін", мені надходив наказ поставити людину на добу, щоб він стояв. Не годувати, не поїти, щоб тільки дав свідчення", - зазначив він.

Готували теракт проти українських спецназівців

Бойовик розповів, як підірвали автомобіль контррозвідника Олександра Хараберюша, співробітника СБУ.

"Це все готувалося на території Ізоляції. Там стояв Ланд Крюйсер Прадо зеленого кольору, ну він був поламаний, скажімо так. І вони приїжджали в масках і одного співробітника, що працює зараз в "ЦСО МДБ ДНР", вчили прикремлювати до днища автомобіля, ну так розумію, вибуховий пристрій. Після чого, коли стався теракт на території України, "Ленін" приїжджав і хвалився особисто: "о, наша робота, дивись", - розповів бойовик.

Бойовик зазначив, що підрив автомобіля полковника розвідки в Києві Максима Шаповалова теж їх робота.

Оголосили підозри за чотирма статтями

ст. 149 (торгівля людьми);

ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації);

ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни).

Приморський районний суд Маріуполя обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Що таке в'язниця Ізоляція

Ізоляція - це незаконна в'язниця, створена російською окупаційною владою на території однойменного культурного центру в Донецьку після захоплення міста в 2014 році.

За даними Офісу генпрокурора, у в'язниці Ізоляція в різний час утримували близько 3,5 тис. осіб, з яких 1,6 тис. - це цивільні особи.

За даними звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в Ізоляції ув'язнених катують і піддають сексуальному насильству.

29 жовтня 2020 року керівнику Ізоляції заочно повідомлено про підозру.

Розслідуванням встановлено, що під керівництвом Куликівського на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку терористи влаштували "базу тортур", де незаконно утримували цивільних осіб, полонених військовослужбовців Збройних сил України та інших формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС.

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