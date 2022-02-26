В Ірпінь зайшли російські спецпризначенці, які видають себе за українців – місцева тероборона

Росіяни заходять у будинки місцевих жителів, видаючи себе за оборонців міста.
В Ірпінь під Києвом зайшли російські спецпризначенці. Захисникам міста поки що не вдалося їх виявити.
При цьому вони представляються місцевою територіальною обороною. Про це повідомив представник тероборони Ірпеня Борис Балмасов у відеозверненні до місцевих жителів.
За його словами, вже були випадки, коли такі самозванці заходили в житло до людей.
"Я знаю, що вже були випадки – вони заходять до людей у приміщення, в будинки і кажуть, що це тероборона. Насправді ми не використовуємо чужі будинки та автомобілі. Про всі такі випадки повідомляйте відразу", – сказав Балмасов.
Також він наголосив, що на всі такі випадки реагуватиме територіальна оборона міста.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава не складе зброю, і закликав українців не вірити фейкам, які поширюють у мережі інтернет.
Повідомлялося, що з боку Вишгорода на Київщині рухається колона зі 100 одиниць бронетехніки.
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