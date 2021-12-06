На Хмельниччині невістка заколотила до смерті шваброю свекруху

Від отриманих травм 80-річна жінка померла.
У Хмельницькій області в місті Ізяслав невістка шваброю вбила свою свекруху.
Як повідомляють у Нацполіції Хмельницької області, слідство встановило, що 57-річна жінка разом зі своїм чоловіком проживала в будинку 80-річного свекрухи.
Однак між жінками часто виникали сварки.
4 грудня о 18:00 жінки в черговий раз посварилися.
"Тоді невістка взяла швабру і почала нею жорстоко бити свекруха. Згодом жінка викликала медиків, проте було вже пізно", - йдеться в повідомленні.
Від отриманих травм 80-річна жінка померла.
Як покарають невістку
У поліції відкрили провадження за ч.2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.
Санкція статті передбачає до 10 років в'язниці.
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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.
Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.
Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.
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