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У Хмельницькому 16 дітей з Вінницької області отруїлися хлором: як все сталося

10 січня 2022, 21:28

Постраждалі госпіталізовані в дитячу обласну лікарню.

отруєння, дитина
Діти були в аквапарку / скріншот

В аквапарку Хмельницького 16 дітей з Вінницької області постраждали від інгаляційного отруєння. Вони отруїлися хлором.

Як повідомляє Центр громадського здоров'я, медична допомога знадобилася всім дітям. Їх відправили в дитячу обласну лікарню.

Також відомо, що інцидент стався ще 6 січня в смт Летичів. Однак інформація про нього з'явилася тільки 10 січня.

"50 жителів смт Турбів (Вінницька область), серед яких 34 дитини віком від 2 до 7 років, відвідали розважальний комплекс під час відпочинку. Після відвідування аквапарку у 16 дітей з'явилися прояви гострого отруєння - сльозотеча, кашель, задишка різного ступеня тяжкості", - сказано в повідомленні.

Після надання медичної допомоги, 13 дітей відправили додому, троє з них досі на стаціонарі.

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За попередньою причиною, отруєння настало через перевищення допустимого часу безперервного перебування в приміщеннях, які дезінфікують хлором.

Діти пробули в аквапарку з 08: 30 до 16: 30.

Токсичність хлору

Як пише Вікіпедія, хлор - це токсичний задушливий газ, який при попаданні в легені викликає опік легеневої тканини (в результаті утворення в них хлорнуватистої і соляної кислоти), задуха.

Гранично допустима концентрація хлору в атмосферному повітрі:

  • середньодобова-0,03 мг / м3;
  • максимально разова-0,1 мг / м3;
  • у робочих приміщеннях промислового підприємства-1 мг/м3.

При роботі з хлором слід користуватися захисним спецодягом, протигазом, рукавичками. На короткий час захистити органи дихання від попадання в них хлору можна ганчірковою пов'язкою, змоченою розчином сульфіту натрію Na2SO3 або тіосульфату натрію Na2S2O3.

Хлор був одним з перших хімічних отруйних речовин, використаних Німеччиною в Першу світову війну, вперше застосований в 1915 році під час битви при Іпрі.

Нагадаємо, в новорічну ніч в Одеській області. У дачному будинку на Надлиманському масиві виявили мертвими п'ятеро людей. Загинув 41-річний чоловік, 71-річна жінка і троє дітей-9-річний хлопчик, а також дві дівчинки 5 і 7 років.

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