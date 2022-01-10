У Хмельницькому 16 дітей з Вінницької області отруїлися хлором: як все сталося

Постраждалі госпіталізовані в дитячу обласну лікарню.
В аквапарку Хмельницького 16 дітей з Вінницької області постраждали від інгаляційного отруєння. Вони отруїлися хлором.
Як повідомляє Центр громадського здоров'я, медична допомога знадобилася всім дітям. Їх відправили в дитячу обласну лікарню.
Також відомо, що інцидент стався ще 6 січня в смт Летичів. Однак інформація про нього з'явилася тільки 10 січня.
"50 жителів смт Турбів (Вінницька область), серед яких 34 дитини віком від 2 до 7 років, відвідали розважальний комплекс під час відпочинку. Після відвідування аквапарку у 16 дітей з'явилися прояви гострого отруєння - сльозотеча, кашель, задишка різного ступеня тяжкості", - сказано в повідомленні.
Після надання медичної допомоги, 13 дітей відправили додому, троє з них досі на стаціонарі.
За попередньою причиною, отруєння настало через перевищення допустимого часу безперервного перебування в приміщеннях, які дезінфікують хлором.
Діти пробули в аквапарку з 08: 30 до 16: 30.
Токсичність хлору
Як пише Вікіпедія, хлор - це токсичний задушливий газ, який при попаданні в легені викликає опік легеневої тканини (в результаті утворення в них хлорнуватистої і соляної кислоти), задуха.
Гранично допустима концентрація хлору в атмосферному повітрі:
- середньодобова-0,03 мг / м3;
- максимально разова-0,1 мг / м3;
- у робочих приміщеннях промислового підприємства-1 мг/м3.
При роботі з хлором слід користуватися захисним спецодягом, протигазом, рукавичками. На короткий час захистити органи дихання від попадання в них хлору можна ганчірковою пов'язкою, змоченою розчином сульфіту натрію Na2SO3 або тіосульфату натрію Na2S2O3.
Хлор був одним з перших хімічних отруйних речовин, використаних Німеччиною в Першу світову війну, вперше застосований в 1915 році під час битви при Іпрі.
Нагадаємо, в новорічну ніч в Одеській області. У дачному будинку на Надлиманському масиві виявили мертвими п'ятеро людей. Загинув 41-річний чоловік, 71-річна жінка і троє дітей-9-річний хлопчик, а також дві дівчинки 5 і 7 років.
Читайте також:
- У Росії понад 15 людей померло після отруєння спиртом
- "Дітей відвозили без свідомості": з'явилися подробиці масового отруєння українців у Єгипті
- Вбили каштани: матері загрожує серйозне покарання за смерть 8-річної дівчинки через отруєння
- Трагедія в Луцьку: наклала на себе руки мама померлої від отруєння каштанами дівчинки
- На Львівщині масове отруєння дітей невідомою речовиною