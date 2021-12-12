На Львівщині масове отруєння дітей невідомою речовиною

Всі діти були на хокеї / скріншот

У Новояворівську Львівської області невідомою речовиною отруїтися відразу 10 дітей. Всі вони були на хокейному матчі. Четверо неповнолітніх госпіталізовані.

Як повідомляє департамент цивільного захисту Львівської облдержадміністрації в Telegram, це сталося напередодні, 11 грудня близько 21:00.

"Всі постраждалі вдень перебували на хокейному матчі на "льодовій арені" в м.Новояворівську по вул. Шевченка, 5", - сказано в повідомленні.

Медики поставили дітям попередній діагноз-отруєння невідомою речовиною.

У поліції з'ясовують всі обставини події.

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Нагадаємо, нещодавно в одній зі шкіл Вишгородського району поблизу Києва прямо під час уроків стався жахливий інцидент. У восьми школярок різко погіршилося самопочуття. До них довелося викликати "швидку". У підсумку з'ясувалося, що дівчатка отруїлися.

Двоє восьмикласників знайшли на звалищі пляшечки з рідиною. Нічого не запідозривши вони принесли їх в клас.

Потім їм надумалося перелити рідину в іншу ємність, під час чого вона і розлилися на парту. У класі піднявся різкий запах спирту.

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