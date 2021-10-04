Троє дорослих і троє дітей ледь не відправились на той світ через газову колонку

У лікарню потрапила ціла сім'я / скріншот з відео

У Сумах ціла сім'я отруїлася чадним газом. Через порушення у встановленні газового водонагрівача в лікарню потрапили троє дорослих і троє дітей.

Життя всіх постраждалих вже поза небезпекою: сім'ю врятувала швидка реакція і дзвінок на "103". 39-річного чоловіка, його 38-річну дружину та їхнього родича-пенсіонера вже відпустили додому. Троє дітей ще залишаються в лікарні - їх перевели з реанімації у звичайну палату, пише "ТСН".

Як розповіли поліції, потерпілі користувалися проточним газовим водонагрівачем. Коли дружина пішла купатися у ванну та нагрівач заробив на повну потужність, то нудоту і головний біль відчули і діти, і дорослі. Власне, їх усіх врятувало те, що вони відразу запідозрили чадний газ і негайно викликали швидку. У всіх них дійсно підтвердилося отруєння чадним газом.

Одночасно всім стало погано

Фахівці газової служби вже обстежили квартиру. Газ відключили. З'ясувалося, що кілька років тому під час ремонту вони знімали витяжку з газового нагрівача.

"У них не було газової витяжки. Коли жінка пішла купатися, одночасно всім стало погано", - каже керівник газової служби Андрій Івахненко.

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Подружжя, у квартирі яких стався інцидент, зараз вдома, але спілкуватися відмовляються. Газовики кажуть, що в отруєнні винні саме господарі. Тому газ до квартири не подадуть, поки не будуть встановлені витяжки, а також не перевірять безпеку всієї газової системи.

Раніше ми розповідали, що в Івано-Франківську в гуртожитку коледжу технологій та бізнесу отруїлися чадним газом студенти. До лікарні було госпіталізовано 8 дітей, троє постраждалих опинилися в реанімації у важкому стані.