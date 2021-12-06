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Трагедія в Луцьку: наклала на себе руки мама померлої від отруєння каштанами дівчинки

6 грудня 2021, 12:46

Раніше на Волині в дитячій лікарні померла 8-річна дівчинка, яку медики намагалися врятувати кілька днів.

Швидка допомога
У Луцьку жінка викинулася з вікна / УНІАН

У Луцьку покінчила життя самогубством мама 8-річної дівчинки, яка раніше померла від отруєння каштанами.

Про це повідомляє ВолиньPost з посиланням на дані поліції.

Зазначається, що 6 грудня о 5: 22 правоохоронці отримали повідомлення, що з вікна багатоповерхового будинку викинулася 52-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці.

Тіло було відправлено для проведення судово-медичної експертизи. З'ясовуються всі обставини трагічного інциденту.

Самогубство у Луцьку: у поліції розкрили деталі

Як уточнює Гал-Інфо з посиланням на правоохоронців, жінка випала з вікна сьомого поверху на проспекті Відродження.

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У коментарі Марина Балдич з сектору комунікації ГУНП у Волинській області підтвердила цю інформацію. За її словами, приблизно о 5 годині ранку в поліцію надійшло повідомлення, що з вікна 7-го поверху багатоповерхівки на проспекті Відродження випала жінка. Особу загиблої поліцейські встановили. Нею виявилася 54-річна місцева жителька.

"Відомості належним чином задокументовані і зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень", - зазначила Марина Балдич.

Поліція готується внести дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 (вбивство) Кримінального кодексу з приміткою самогубство.

Що відомо про смерть 8-річної дівчинки у Луцьку

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Волині в дитячій лікарні померла 8-річна дівчинка.

Батьки викликали швидку 21 жовтня. При цьому самі лікували її до цього кілька днів.

Медики з'ясували, що раніше дитина їла каштани. Після цього стан дівчинки погіршився і вона не їла нічого, тільки пила воду.

У лікарні вона знепритомніла і потрапила в реанімацію.

Лікарі звинувачують у трагедії батьків, які довгий час займалися самолікуванням. За їхніми словами, дитина поступила у вкрай важкому стані.

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