У Харківському супермаркеті натовп покупців накинувся на прострочку

Тачка з продуктами стояла посеред супермаркету. Люди один за одним почали її атакувати
В одному з супермаркетів Харкова, який розташований на вулиці Салтівське шосе, люди захопили візок з простроченими товаром.
Відповідне відео потрапило в мережу.
На кадрах видно, як люди в прямому сенсі цього слова "розгрібають прострочку",
читайте такожВ АТБ попередили про можливе зникнення продуктів-причина"Це клас - супермаркет, акція називається. Посеред магазину поставили тачку, народ б'ється за прострочку", – зазначив очевидець.
Пізніше з'явилася інформація, що це нібито був уцінений товар.
Нагадаємо, раніше експерт Олена Куликова розповіла про те, як не купити підроблену ікру.
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Автор: Уляна Виноградова