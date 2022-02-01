У Харківському супермаркеті натовп покупців накинувся на прострочку

Люди напали на візок з продуктами / УНІАН

В одному з супермаркетів Харкова, який розташований на вулиці Салтівське шосе, люди захопили візок з простроченими товаром.

Відповідне відео потрапило в мережу.

На кадрах видно, як люди в прямому сенсі цього слова "розгрібають прострочку",

читайте такожВ АТБ попередили про можливе зникнення продуктів-причина"Це клас - супермаркет, акція називається. Посеред магазину поставили тачку, народ б'ється за прострочку", – зазначив очевидець.

Пізніше з'явилася інформація, що це нібито був уцінений товар.

Нагадаємо, раніше експерт Олена Куликова розповіла про те, як не купити підроблену ікру.

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