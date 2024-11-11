На аеродромі під Москвою спалили штурмовий гелікоптер Мі-24

"Пташку" було знищено в ніч із 9 на 10 листопада 2024 року на аеродромі "Клин-5".

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Гелікоптер Мі-24 згорів у РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот відео ГУР МО

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У РФ спалили вертоліт Мі-24

Інцидент стався на аеродромі "Клин-5"

У Московській області країни-агресора РФ спалили штурмовий вертоліт Мі-24. Інцидент стався в ніч із 9 на 10 листопада 2024 року на аеродромі "Клин-5". Про це повідомили в Головному управлінні Міноборони України.

Згорілий ворожий гелікоптер входив до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації ЗС РФ.

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Дивіться відео - У РФ спалили гелікоптер Мі-24:

Довідка. Вертоліт Мі-24 - радянський/російський ударний вертоліт розробки ОКБ М. Л. Міля. Неофіційна назва - "Крокодил".

Став першим радянським і другим у світі спеціалізованим бойовим вертольотом. Серійний випуск розпочався 1971 року і триває досі.

Має безліч модифікацій, експортувався до багатьох країн світу. Активно використовувався в роки Афганської війни, в період бойових дій у Чечні, а також у багатьох регіональних конфліктах.

На 2021 рік цей гелікоптер є другим за поширеністю ударним вертольотом у світі після AH-64 Apache.

Як повідомляв Главред, 6 серпня воїни Центру спецоперацій "А" СБУ вразили вертоліт над Курською областю РФ. Це унікальна операція, оскільки підбити російський вертоліт Мі-28 вдалося за допомогою FPV-дрона. На опублікованому відео було чітко видно, як дрон СБУ влучає прямо в задній гвинт ворожої машини.

17 вересня в Росії в Амурській області зник вертоліт Rсobinson R66. Як згодом стало відомо, він розбився. Усі троє людей, які перебували на борту, загинули.

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