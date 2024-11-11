На аеродромі під Москвою спалили штурмовий гелікоптер Мі-24

Коротко:
- У РФ спалили вертоліт Мі-24
- Інцидент стався на аеродромі "Клин-5"
У Московській області країни-агресора РФ спалили штурмовий вертоліт Мі-24. Інцидент стався в ніч із 9 на 10 листопада 2024 року на аеродромі "Клин-5". Про це повідомили в Головному управлінні Міноборони України.
Згорілий ворожий гелікоптер входив до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації ЗС РФ.
Дивіться відео - У РФ спалили гелікоптер Мі-24:
Довідка. Вертоліт Мі-24 - радянський/російський ударний вертоліт розробки ОКБ М. Л. Міля. Неофіційна назва - "Крокодил".
Став першим радянським і другим у світі спеціалізованим бойовим вертольотом. Серійний випуск розпочався 1971 року і триває досі.
Має безліч модифікацій, експортувався до багатьох країн світу. Активно використовувався в роки Афганської війни, в період бойових дій у Чечні, а також у багатьох регіональних конфліктах.
На 2021 рік цей гелікоптер є другим за поширеністю ударним вертольотом у світі після AH-64 Apache.
Як повідомляв Главред, 6 серпня воїни Центру спецоперацій "А" СБУ вразили вертоліт над Курською областю РФ. Це унікальна операція, оскільки підбити російський вертоліт Мі-28 вдалося за допомогою FPV-дрона. На опублікованому відео було чітко видно, як дрон СБУ влучає прямо в задній гвинт ворожої машини.
17 вересня в Росії в Амурській області зник вертоліт Rсobinson R66. Як згодом стало відомо, він розбився. Усі троє людей, які перебували на борту, загинули.
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