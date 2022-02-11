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У ДПСУ підтвердили, що Росія повідомила про скасування блокади Чорного і Азовського морів

11 лютого 2022, 11:50

Раніше РФ закрила з 13 по 19 лютого великі райони Азовського і Чорного морів нібито у зв'язку з навчаннями, що передбачають ракетну і артилерійську стрілянину.

Чорне море, корабель
РФ оголосила про військові навчання в акваторіях Чорного і Азовського морів в період з 13 по 19 лютого / Колаж pixabay, Міноборони РФ

Державна прикордонна служба України підтвердила, що Росія скасувала блокаду Чорного та Азовського морів.

Як пише РБК-Україна, на запитання про те, чи очікується скасування Росією перекриття районів Чорного і Азовського морів, в ДПСУ відповіли: "Так. Ми отримали підтвердження".

Зазначимо, раніше керівник організації Інститут чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко повідомив у Facebook, що Росія повідомила Україні про скасування перекриття ділянок в Азовському морі для проведення військово-морських навчань.

"О 16:43 10.02.2022 управління навігації та океанографії Міноборони РФ повідомило про скасування перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки", — написав Клименко.

При цьому він уточнив, що навчання в Чорному морі не припинено, а значить, і заборонені зони там залишилися.

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"Що стосується блокування судноплавства в Чорному морі, то поки ситуація залишається без змін. Порти Чорного моря - це 95% українського експорту, порти Азова — 5%. Разом - це майже половина всього експорту України", - зазначив Клименко.

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Фото Facebook Andrii Klymenko

Росія перекрила судноплавство в Чорному та Азовському морях

Російська Федерація оголосила про військових навчаннях в акваторіях Чорного та Азовського морів у період з 13 по 19 лютого. У морській охороні Держприкордонслужби України повідомили, що росіяни повністю перекрили прохід суден в Азовському морі через Керченську протоку.

Проведення військових навчань РФ значно ускладнює прохід кораблів у порти України, оскільки доступною для руху суден залишається лише смуга територіальних вод української держави.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати сильну відповідь Росії на її дії в Чорному та Азовському морях. За словами міністра, коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну свого нахабства.

МЗС України висловило рішучий протест Росії, заявивши, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

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Чорне море ДПСУ військові навчання Азовське море морська блокада
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