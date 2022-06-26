У Донецькій області сорок морпіхів РФ "зникли" після зустрічі з українськими танкістами

Після зустрічі з ЗСУ вижити вдалося лише кільком окупантам / Фото УНІАН ​

Захисники України знищили в Донецькій області один з підрозділів морпіхів РФ, коли ті пішли на штурм. З підрозділу вижило лише кілька окупантів. Про це повідомив у Facebook журналіст Роман Цимбалюк.

Бій стався 21 червня в Донецькій області. В результаті ЗСУ знищили підрозділ 382-го окремого батальйону морської піхоти (в/ч 45765, Темрюк) 810 обр мп (Севастополь).

"Під час спроби штурму українських позицій цей підрозділ натрапив на танкістів ЗС України, вижити вдалося лише кільком людям. Втрати серед особового складу: троє військовослужбовців вбито (про смерть яких доповіли ті, які вижили) і 38 вважаються зниклими безвісти", — написав журналіст.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України успішно застосували американські системи залпового вогню HIMARS, знищивши два командні пункти російської армії.

Зокрема, воїнам вдалося вдарити по командному пункту 20 армії Західного військового округу ЗС РФ (в/ч 89425, Воронеж), що дислокувався в будівлі школи в Ізюмі.

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