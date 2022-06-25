Бійці ССО знищили групу досвідчених найманців армії РФ/ Telegram Диванно-штурмова бригада, скрін

Українські воїни ліквідували групу з трьох російських найманців, які раніше воювали не лише на Донбасі, а й в інших країнах світу.

Це завдання виконали бійці загону Сил спеціальних операцій "Азов Харків". Про це повідомляє командир загону Анатолій Сидоренко.

За словами Сидоренка, знищені окупанти встигли повоювати у Сирії, Лівії, Центральноафриканській Республіці, а також на Донбасі.

"Досвідчені та добре навчені, що прийшли з однією метою – вбивати", – зазначив командир українського загону.

Проте вбивати вони більше не будуть, адже отримали квитки на концерт Кобзона.

"Тепер у ворожому загоні три вакантні місця", – іронічно зазначив Сидоренко.

Раніше повідомлялося, що зазначені троє окупантів загинули на Харківщині. Окупанти з підрозділу ДШГр "Русич" підірвалися на протитанковій міні, яку раніше встановили українські воїни. Момент "демілітаризації" зафіксував на фото інший загарбник, який їхав позаду на квадроциклі.

Цікаво, що загарбники з підрозділу "Русич" ще 18 червня погрожували українським бійцям, що їхні голови прикрашатимуть пікап загарбників. Та вже 20 червня цей пікап рознесло на шматки через встановлену українськими воїнами міну.

Нагадаємо, під час чергового обстрілу Харківщини росіянами у селі Безруки Дергачівського району загинула 8-річна дівчинка Маргарита Гапоненко. Дитина якраз у момент обстрілу сиділа на порозі будинку і читала книжку. Вона отримала смертельні поранення від вибуху касетної бомби, яка прилетіла просто на подвір’я.

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