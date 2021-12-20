У Дніпрі вибухнула квартира з людьми: чоловік отримав 50% опіків тіла

Вибух у будинку Дніпра / ДСНС

Увечері, 20 грудня, в місті Кам'янське, Дніпропетровська область, стався вибух газу, який спровокував пожежу.

В результаті інциденту зруйновані дві квартири, постраждала одна людина.

"20 грудня о 16:45 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Ніжинській Заводського району міста Кам'янське", - йдеться в повідомленні пресцентру ДСНС.

Прибувши на місце виклику, рятувальники попередньо встановили, що ймовірно стався вибух газу з подальшим горінням.

В результаті чого вогнем було пошкоджено майно в квартирах №15 та №16 на загальній площі 50 кв. м.

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За даними ДСНС, о 17:06 пожежу було локалізовано, а о 17: 25 - ліквідовано.

Хто постраждав під час вибуху

Відомо, що в результаті вибуху постраждав чоловік, 1994 року народження, його з попереднім діагнозом "50% опіків тіла "госпіталізувала "швидка".

Як повідомляють рятувальники, вибухом пошкоджені вікна і двері в квартирі №15, зруйновані міжкімнатні перегородки в квартирі №15 і між квартирами №15 і №16.

Крім того, після ліквідації пожежі виявлені тріщини і деформація міжповерхової плити перекриття в квартирі № 19 на п'ятому поверсі.

Зараз від газопостачання повністю відключений перший під'їзд будинку (квартири 1-20).

Нагадаємо, у Львові в квартирі новобудови загинула закохана пара. 27-річний хлопець і 28-річна дівчина задихнулися від диму уві сні і померли, не приходячи до тями.

Раніше повідомлялося, що у Львові прогримів вибух у житловому будинку. Після цього в приміщенні спалахнула пожежа. Постраждали три людини - їх з опіками середнього ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню.

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