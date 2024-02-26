У "Дії" з'являться нові документи: в Україні запустили пілотний проект

26 лютого в Україні запустили бета-тестування додавання документів про освіту в "Дію". Українці можуть приєднатися до тестування і підтягнути атестат і диплом в додатку. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-канал.
За його словами, українцям більше не доведеться шукати вдома диплом і просити батьків відправити його поштою.
"При працевлаштуванні не треба буде вести папку з дипломами, а при вступі до ЗВО - зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, все зручно і під рукою - в "Дії", - написав Федоров.відео дня
Для того, щоб протестувати послуги, необхідно бути громадянином України від 14 років і мати в наявності верифікований податковий номер.
Федоров також додав, що в українців в додатку можуть підтягнутися всі документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії.
Хто такий Михайло Федоров
Федоров Михайло-український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг"Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.
У минулому народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в Президенти України Володимира Зеленського 2019 року.
Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 Листопада 2023 року.
"Дія" - останні новини
Як повідомляв Главред, уряд працює над впровадженням електронного квитка для військових, проте він, швидше за все, буде не в додатку "Дія", зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Також, на порталі "Дія" запустили бета-тестування нової послуги щодо оформлення житлової субсидії, яка дозволить українцям втричі швидше подавати заяву про отримання допомоги від держави.
До того ж, в Україні не планують видавати громадянам повістки у військкомат через мобільний додаток дія. Пропаганда країни-агресора Росії постійно спекулює на цій темі, щоб дискредитувати заходи з мобілізації.
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