У "Дие" почали тестувати зміну прописки: в яких містах можна взяти участь

У "ДІЕ" почали тестувати зміну прописки / УНІАН

У додатку "дія" у тестовому режимі запрацювала послуга зі зміни реєстрації місця проживання. Про це повідомляють представники відомства.

"На порталі "дія" стартувало бета-тест декларування місця проживання. У кілька кліків і без походів в Цпапи (Центри надання адміністративних послуг) і військкомати", − заявили чиновники.

У Мінцифри відмітили, що в "Дие" послуга по зміні прописки доступна по всій Україні за винятком Дніпра, Миколаєва, Одеси, Чернівців і Херсона. У цих містах вона буде доступна пізніше.

Як кажуть чиновники, послугу зі зміни прописки за один день зможуть отримати як власники ID-карт, так і паспортів-книжок. Для участі в тестуванні необхідно зареєструватися за посиланням, надавши наступні дані:

податковий номер заявника та власників / співвласників житла;

кваліфікований електронний підпис (Кеп) заявника та власників/співвласників житла.

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Нагадаємо, раніше в інтерв'ю для Главреда керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік заявив, що незабаром українським чоловікам не потрібно буде їздити до військкомату, проходити медогляд і отримувати штампи.

Чиновник каже - нова система побудована вже таким чином, що ми просто сповіщаємо Міністерство оборони про те, що ця людина вже проживає за іншою адресою.

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