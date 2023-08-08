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"Не лише Чонгарський міст": у ГУР заінтригували анонсом нових ударів по Криму

Альона Вороніна
8 серпня 2023, 14:22 оновлено 8 серпня, 14:24
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Логістика росіян уже ускладнена. Але скоро ми можемо почути не лише про ті мости на окупованому півострові, які вже були атаковані.
Удар по Чонгарскому мосту, Андрей Юсов
У ГУР заінтригували анонсом нових ударів по Криму/ колаж: Главред, фото: Telegram, УНІАН

Логістика російських окупантів у тимчасово окупованому Криму уже ускладнена після вибухів на півострові, зокрема, після удару по Чонгарському мосту.

Країна-агресорка Росія з самого початку використовували Кримський півострів як важливий логістичний центр. Тепер, після "бавовни", загарбникам доводиться шукати об’їзні шляхи. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Це означає, що логістика для росіян ускладнюється. І з іншого боку, якщо в умовному мості – 8 дірок, то можна зупинити що завгодно. Але щоб швидко і ефективно збільшити потік машин для постачання і забезпечення власного військового контингенту, то необхідно шукати об’їзні шляхи", – каже Юсов.

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Юсов заінтригував анонсом можливих нових ударів по півострову. Він наголосив, що "далі буде".

"Тобто, не тільки про ці мости ми почуємо вочевидь", – заявив представник ГУР.

Також він додав, що останні події на окупованому півострові показують, що країна-агресорка Росія уже не може контролювати чи захистити низку своїх військових об’єктів та свій особовий склад. І якщо командування окупаційної армії ще, напевно, думає, що воно захищене, то у рядових окупантів уже погіршується морально-психологічний стан.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, 6 серпня стало відомо, що відбувся удар ЗСУ по Чонгарському мосту, який з'єднує Крим з Херсонською областю. Колаборанти почали скиглити, що було завдано кілька ударів по мосту.

Пізніше в ISW розповіли про наслідки ударів по мостах до окупованого Криму. Зазначається, що удари Сил оборони України по критичних об'єктах наземних комунікацій російської окупаційної армії, зокрема по мостах у Крим, є частиною кампанії ЗСУ з перехоплення, спрямованого на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступальних операцій.

В ISW зазначили, що 6 серпня були завдані удари по двох ключових автомобільних мостах вздовж критично важливих російських наземних ліній зв'язку – Чонгарському і Генічеському. Російські війська були змушені перенаправити дорожній рух з коротших східних маршрутів на довші західні.

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