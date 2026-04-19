У Чернігові невідомі влаштували стрілянину посеред вулиці — що відомо

У Чернігові двоє невідомих відкрили стрілянину по людях, унаслідок чого повідомлялося про постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі написав радник міністра оборони України Сергій Стерненко.
Водночас у поліції заявили, що правоохоронці працюють на місці інциденту та з’ясовують усі обставини події.
За попередньою інформацією, у чоловіка на вулиці було вилучено стартовий пістолет. Дані про стрілянину по дітях не підтвердилися.
Наразі офіційно повідомляється, що постраждалих немає, обставини інциденту уточнюються.
