У Черкасах зробили бойову вишиванку для української армії: яскраві фото

Ініціатива створення вишиванки, кажуть художники, належить бійцю місцевої тероборони, який за сумісництвом ще є фахівцем з мистецтвознавства.
У Черкасах місцеві митці разом з бійцем територіальної оборони створили спеціальну вишиванку з бойовим візерунком. Про це повідомили на сторінці 188 окремої бригади територіальної оборони в Facebook.
"Спільною працею бійців тероборони і художників створили стильну, колоритну і сучасну вишивку, яку можна носити на бойовій сорочці ЗСУ. Першими моделями, безумовно, стали автори ідеї", - розповіли в теробороні.
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Нагадаємо, раніше український військовий Антон Гладун після підриву на міні залишився без обох ніг і руки. Він захищав рідну державу в найгарячіших точках, а під Ізюмом отримав важке поранення.
Захисник України розповідає, що вони з товаришами потрапили на мінне поле в посадці під Ізюмом, коли поверталися з бойового завдання.
"Йшли посадкою, і там були розкидані касетні міни, ніхто про них не знав", – говорить Антон.
Поруч з міною ступив побратим хлопця - боєприпас вибухнув, і він загинув. Антон отримав важке поранення. Його доставили в місцеву районну лікарню, де він пробув шість днів у комі.
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