У Черкасах зробили бойову вишиванку для української армії: яскраві фото

У Черкасах зробили бойову вишиванку для української армії / 118-а бригада тероборони / ua.depositphotos.com

У Черкасах місцеві митці разом з бійцем територіальної оборони створили спеціальну вишиванку з бойовим візерунком. Про це повідомили на сторінці 188 окремої бригади територіальної оборони в Facebook.

"Спільною працею бійців тероборони і художників створили стильну, колоритну і сучасну вишивку, яку можна носити на бойовій сорочці ЗСУ. Першими моделями, безумовно, стали автори ідеї", - розповіли в теробороні.

читайте такожДень вишиванки 2022: дата, історія свята, привітання та картинки

Нагадаємо, раніше український військовий Антон Гладун після підриву на міні залишився без обох ніг і руки. Він захищав рідну державу в найгарячіших точках, а під Ізюмом отримав важке поранення.

Захисник України розповідає, що вони з товаришами потрапили на мінне поле в посадці під Ізюмом, коли поверталися з бойового завдання.

"Йшли посадкою, і там були розкидані касетні міни, ніхто про них не знав", – говорить Антон.

Поруч з міною ступив побратим хлопця - боєприпас вибухнув, і він загинув. Антон отримав важке поранення. Його доставили в місцеву районну лікарню, де він пробув шість днів у комі.

Інші новини: